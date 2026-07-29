成本人力吃緊...關懷據點四處補洞「主要靠企業捐助食材」

社區照顧關懷據點共餐服務除了使用者付費，也有不少據點「吃免錢」。新竹縣竹東鎮員崠社區每月舉辦免費共餐十多年不輟，仰賴熱心企業捐助大部分食材，苗栗縣竹森社區也靠社區參訪導覽、販售農產品補貼共餐費用，讓長輩能安心享用餐點。

竹東鎮民代表梁鐘銘在員崠社區舉辦共餐，每月固定舉辦一次社區共餐，十多年來從未向長輩收費，每次約兩百多名長者參與，堪稱新竹縣規模最大的長輩社區共餐。

梁鐘銘說，大部分食材都有熱心企業董事長捐贈，但瓦斯、水電等成本持續攀升，共餐成本增加，聽聞有社區據點僅靠政府補助經費相當吃緊，有些里長、社區幹部得四處尋找民間資源。除了經費壓力外，關懷據點更大的挑戰其實是志工人力，偏鄉地區人口老化、年輕人外流，志工更難招募。

苗栗縣銅鑼鄉竹森社區關懷據點二○一四年率先每周五天免費共餐。理事長鍾兆良說，目前約四十人參加，縣府每月補助從七千元調高到一萬元略有小補，但共餐費用還是要靠社區參訪導覽，販售農產品，及地方人士捐助，維持免費共餐十多年不間斷。苗栗縣竹南鎮佳興社區關懷據點也是每周共餐五次，採使用者付費，但一餐僅收費廿元，共餐時間門庭若市，約兩百人用餐。社區發展協會總幹事也是里長陳金鑾說，每餐五菜一湯，有魚、有肉，一周費用約三萬元，光靠政府補助不夠，社區種菜供應部分，加上辦活動省下經費，及地方人士捐款勉強支應。

桃園市約半數據點建立共餐收費機制，龍岡社區發展協會理事長黃進仕說，使用者付費除了能提前控制採買預算，也能鼓勵長輩有動力出門用餐，且不會浪費餐點。最近也獲得實物銀行提供素雞塊等，作為蔬食日餐點，省下採買費用。