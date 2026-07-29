物價飆升抗通膨！關懷據點共餐經費 桃竹苗都漲

物價、食材及水電瓦斯成本持續上漲，關懷據點長者共餐運作壓力大增。新竹市今年將長者餐費從每人七十元增至一百元，明年評估是否再增經費；苗栗縣長鍾東錦昨拍板，共餐據點九月起每月補助七千元提高到一萬元。桃園市已另編食材加值費，每月補助最高四萬五百元。

各縣市社區照顧關懷據點提供電話問安、關懷訪視、餐飲及健康促進等活動，服務長輩。不少據點為兼顧菜色與營養均衡，自行採買、烹煮以節省成本，但面對水電瓦斯與近期菜價上漲相當有感。

新竹市北區一名社區發展協會理事長說，每周辦理一次共餐、八十份餐點，每月食材費就接近兩萬元，葉菜類價格上漲明顯，「現在連紅蘿蔔都很貴」。若經費不足，會透過地方人士協助，尋求里內熱心廠商、餐廳等資源挹注，才能持續辦理。

「不僅葉菜類，肉類、調味料都漲價。」桃園市桃園區龍岡社區發展協會理事長黃進仕說，據點周一到五供餐五菜一湯，有魚、肉與青菜等，近月明顯感覺到各類食材與原物料上漲。雖有政府補助，但據點每月向長輩收八百元，加上地方土地公廟贊助加菜金，才能夠打平，盼再加碼補貼。

苗栗縣社會處統計，一百九十個據點每周辦理一次以上共餐，受惠人數達一萬一五四四人。鍾東錦昨主持縣務會議，拍板共餐據點每月補助從七千元提高到一萬元，一年增加約一千萬元經費，雖仍不足支應共餐成本，但希望鼓勵長者共餐且吃得營養健康，也請鄉鎮市公所視財政狀況配合加碼。

苗栗縣頭屋鄉明德社區關懷據點每周五天共餐，有六十人參加，社區發展協會理事長謝文達說，每個月費用需要約十萬元，採使用者付費，每人月繳五百元，但還有約七萬元落差，主要靠社區參訪導覽，販售社區經營的蜂蜜等產品的收入來補足。

桃園市社會局指出，社區照顧關懷據點有中央補助業務費，桃市還另編加值補助業務費與餐飲加值費，皆可支應食材相關費用，也連結各項資源供作據點食材。

新竹縣政府高齡長照處也說明，社區關懷據點是由中央補助業務費項下，統一支應辦理共餐服務，縣府將研議評估補助方案。