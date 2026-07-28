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竹北半城路跑11月登場 職棒高人氣布萊恩將擔任年度應援團長

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷，今年並邀職棒高人氣應援團長布萊恩（左）擔任年度路跑「應援團團長」，號召全國跑者齊聚竹北，以熱情奔跑感受城市魅力。圖／竹北市公所提供
2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷，今年並邀職棒高人氣應援團長布萊恩（左）擔任年度路跑「應援團團長」，號召全國跑者齊聚竹北，以熱情奔跑感受城市魅力。圖／竹北市公所提供

2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷，竹北市長鄭朝方、市代會主席林啟賢、副主席葉信輝與縣議員歐陽霆及多位市民代表、里長、社區理事長共同出席，為賽事揭開序幕。會中並公布今年賽事亮點，將由職棒高人氣應援團長布萊恩擔任年度「應援團團長」，號召全國跑者齊聚竹北，以熱情奔跑感受城市魅力。

鄭朝方表示，市公所近年積極推動各項運動場域建設，從竹北極限公園到陸續打造的星際球場、星空球場、星空網球場及星空匹克球場，就是希望讓運動真正融入市民的日常生活當中。竹北半城路跑邁入第3屆，已成為新竹縣最具代表性的路跑品牌，也是全縣唯一連續2年採用AIMS國際認證賽道的本土賽事，市公所將持續結合城市美學、運動休閒及文化觀光，希望將竹北半城路跑打造為全台最具特色的城市運動盛會。

今年賽事規畫21K菁英挑戰組、12K城市挑戰組、4K悠遊體驗組及1K健康生活組4大組別，路線自竹北夜市廣場出發，串聯城市街景、綠意田野及特色景點，適合不分齡及熱愛運動的跑者。其中，21K半程馬拉松賽道將串聯竹北多處城市亮點，能近距離飽覽竹北極限運動公園、新月沙灣入口意象，透過雙腳親身感受竹北城市建設與海岸景觀的嶄新風貌。

今年並邀以活力十足、渲染力滿點著稱的職棒人氣應援團長「布萊恩」擔任賽事應援團長。布萊恩在記者會現場展現滿滿活力與熱情，鄭朝方與他互動，兩人逗趣又默契十足的表現，讓台下歡笑聲不斷。

布萊恩透露他與竹北有著相當深的淵源，外婆家就在白地里，恰巧就在竹北極限公園附近。得知這次21K賽道將直接經過外婆家門前，讓他興奮又開心，第一時間就向親戚分享好消息，他當場允諾挑戰21K賽事，屆時親友團也將成為他的專屬應援團，鄭朝方因布萊恩與竹北有這份深厚情感，在記者會中直接給予新布萊恩「竹北金孫」的稱號。

市公所表示，今年除了有精彩賽道與應援陣容，賽事物資也全面升級，市公所規畫多款兼具紀念性與實用性的限定好禮。其中「早鳥限定禮」即日起前500名完成報名者不限組別即可獲得「竹北半城路跑紀念冰壩杯」。「參賽禮」所有參賽者都可獲得賽事專屬紀念TEE及環保提袋。「1K、4K完賽禮」完賽即可獲得完賽毛巾及限定紀念獎牌。「12K、21K完賽禮」除提供完賽餐盒外，另可獲完賽浴巾、限定完賽獎牌及賽事限定紀念悠遊卡，兼具收藏與紀念價值。報名連結（ https://irunner.biji.co/2026ZhubeiCityHalfMarathon），詳情可至竹北市公所官方臉書粉絲專頁查詢。

2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷。圖／竹北市公所提供
2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷。圖／竹北市公所提供

2026竹北半城路跑將於11月14日登場，圖為各組路線。圖／竹北市公所提供
2026竹北半城路跑將於11月14日登場，圖為各組路線。圖／竹北市公所提供

2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷，今年並邀職棒高人氣應援團長布萊恩擔任年度「應援團團長」，號召全國跑者齊聚竹北，以熱情奔跑感受城市魅力。圖／竹北市公所提供
2026竹北半城路跑將於11月14日登場，市公所今天開記者會為路跑活動行銷，今年並邀職棒高人氣應援團長布萊恩擔任年度「應援團團長」，號召全國跑者齊聚竹北，以熱情奔跑感受城市魅力。圖／竹北市公所提供

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