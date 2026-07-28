桃園雷霆除暴專案成果 張善政：持續強化查緝量能、守護市民安全

桃園市長張善政今日下午前往市警局，出席雷霆除暴專案成果宣導，並表示全台接連發生毒品及毒駕案件，引發社會高度關注，市府持續強化雷霆除暴專案執法力道，針對毒品、非法槍械、幫派組織及詐欺犯罪加強查緝，透過更積極、密集的執法作為，從源頭遏止犯罪，降低對社會治安的危害。

張善政指出，從第二季雷霆除暴專案執行成果可看出，槍械、毒品及幫派案件查獲數均較前一期增加，顯示警方投入更多人力與資源後，查緝成效已逐步展現；至於詐欺案件則呈現小幅波動，代表警方多年來持續打擊詐欺犯罪已累積一定成果。查獲數增加代表警方積極掃蕩犯罪，期盼隨著犯罪集團及毒品來源逐步遭到瓦解，查獲數最終能隨犯罪減少而下降，真正達到淨化治安環境的目標。

張善政說，毒品與非法槍械犯罪對社會危害極大，尤其毒品一旦流入校園或年輕族群，後果更是不容忽視，因此警方對於毒品、槍械、組織犯罪及詐欺等案件，絕對不會輕忽、更不會姑息。他感謝警察同仁經常利用深夜及凌晨等時段執行查緝勤務，冒著風險持續打擊犯罪，讓此次專案展現具體成果。

警察局指出，專案執行擴大臨檢威力掃蕩，要求各分局規畫高密度掃蕩作為，並採取高強度、高密度的查緝策略，強力執行掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺集團。專案期間內共動員警力4682人次，臨檢1099處場所、實施路檢點394處，查獲各類案件1萬2583件、涉案1萬2128人；在打擊詐欺成果上，今年第2季精進全國打詐行動專案查獲132件。未來市府也將持續強化各項治安維護工作，全力守護市民生命財產安全，打造更安全的宜居城市。