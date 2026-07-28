快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

炊粉沒進校園、毒油卻進了 藍白齊轟：民進黨別只炒炊粉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市日前才因甲醛炊粉引發食安疑慮，市府清查強調問題批次未流入校園，未料「毒油」卻進了校園。圖／新竹市政府提供
新竹市日前才因甲醛炊粉引發食安疑慮，市府清查強調問題批次未流入校園，未料「毒油」卻進了校園。圖／新竹市政府提供

新竹市日前才因甲醛炊粉引發食安疑慮，市府清查強調問題批次未流入校園，未料「毒油」卻進了校園。對此藍白齊轟，直指「違規炊粉沒進校園，問題油卻讓孩子吃下肚」，更點名民進黨新竹市長參選人莊競程，要求對問題油流入校園表態。

新竹市政府清查發現，竹市16所學校今年5月曾使用中央公告檢出苯駢芘的問題批次「益康烹調油」，共使用41桶，今天緊急召集相關學校校長研商後續處置。

民眾黨市議員李國璋表示，日前甲醛炊粉事件，市府已清查並說明問題批次未流入校園，民進黨仍持續質疑，如今真正流入校園的卻是中央公告問題油品，批評中央食安管理失靈。議員宋品瑩也批評，食安不應成為選舉攻防工具，錯誤資訊只會增加家長及第一線營養師、廚工壓力。

西區市議員參選人施淑婷表示，中央食安政策失靈，讓問題油品早已流入供應鏈，甚至進入校園午餐。民進黨議員及議員參選人至今不見檢討中央責任，反而持續將焦點放在早已證明不存在於校園的違規炊粉，相信民進黨這樣的雙重標準，一定會遭到市民唾棄。

南區市議員參選人李玫指出，民進黨應為讓孩子吃到問題油一事，向所有家長及學生公開道歉，而不是繼續以政治口水轉移焦點、掩蓋真正的食安漏洞；香山區市議員參選人葉國文則肯定市府清查、召集校長會議及保存資料，並支持協助受影響家庭向業者求償。

國民黨團同樣開砲，總召陳慶齡表示，市府先前已確認衛生局公告的問題批次炊粉未流入校園，但這次問題油卻確實進入校園午餐，批評民進黨此前持續操作炊粉議題，造成家長及教育人員恐慌。

議員吳旭豐指出，問題油早在5月就已使用，且涉及全台校園，中央應說明為何未能及時阻止問題油流入供應鏈；議員黃美慧則要求中央檢討食品安全管理及追溯機制。

國民黨團也點名莊競程，指他日前對炊粉事件頻頻發言，如今問題油確定流入校園，應公開說明立場，並要求中央檢討。藍白陣營同時支持市府保存採購、供餐及驗收紀錄，協助受影響學生及家長向相關業者求償。

校園 民進黨 食安

延伸閱讀

炊粉未進校園、毒油卻流入…竹市16校用掉41桶 學童恐吃下肚

竹市甲醛炊粉爭議 莊競程質疑

問題油風暴延燒…金門跨局處全面追查 校園午餐、社區共餐全數過關

新北免費營養午餐將上路 議員：75元齊頭式補助不盡公平

相關新聞

誰是毒油門神？盧秀燕點名：除了姜至剛 其他高層都有嫌疑

毒油事件持續延燒，台中市議會今定期會中，國民黨議員黃佳恬質詢市長盧秀燕「中央毒油門神是誰？」台中市長盧秀燕直言，除新任食藥署長姜至剛外，「都有嫌疑」。

回應「油不得你」影片事件 府：言論自由不代表可以冒用任何人的聲音

毒油事件延燒當下，賴清德總統的聲音被用來AI合成。總統府發言人郭雅慧今表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音。

蔣萬安提倒閣 北市議員力挺：讓卓榮泰不得不下台

毒油案延燒，台北市長蔣萬安昨再提議倒閣，讓行政院長卓榮泰下台，為毒油事件負起政治責任；台中市長盧秀燕今也表示中央卻蔑視民意，她認為可以討論倒閣。對此，台北市議員柳采葳力挺蔣萬安，認為提出倒閣，可讓賴清德不得不道歉、卓榮泰不得不下台負責。

批衛福部中聯案調查報告 洪孟楷：耗時30天仍講不清範圍？

致癌油事件經過近一個多月，衛福部昨天公布第三方調查報告並指是多項缺失交互影響所致。國民黨立委洪孟楷今天表示，刑事警察局在2天內要求毒油影片下架，政府卻花了近30天，仍說不清楚毒油風暴的範圍與數量，不要以為一場避重就輕的報告，就能掩蓋所有問題。

影／未全下架毒油怕沒東西吃 蔣萬安轟陳時中：沒能力查明到處鬼扯

毒油食安風暴，行政院政委說陳時中表示，如果油品全面下架的話，大家可能就沒有東西吃了。北市長蔣萬安今天被問對此說法的看法，蔣說，這個政府沒有能力查明清楚，而是到處鬼扯、胡扯，荒謬的言論。

為毒油案滅火不成反挨轟 馬文君怒嗆陳時中：講幹話

致癌油引發民怨，衛福部昨天公布第三方獨立調查中聯油脂報告，大陣仗開記者會，汙染源卻說不清。立委馬文君痛批，調查半天還是沒答案，有調查跟沒調查一樣，更怒嗆昨天親上火線的政務委員陳時中「講幹話，淡化毒油危害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。