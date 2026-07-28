炊粉沒進校園、毒油卻進了 藍白齊轟：民進黨別只炒炊粉

新竹市日前才因甲醛炊粉引發食安疑慮，市府清查強調問題批次未流入校園，未料「毒油」卻進了校園。對此藍白齊轟，直指「違規炊粉沒進校園，問題油卻讓孩子吃下肚」，更點名民進黨新竹市長參選人莊競程，要求對問題油流入校園表態。

新竹市政府清查發現，竹市16所學校今年5月曾使用中央公告檢出苯駢芘的問題批次「益康烹調油」，共使用41桶，今天緊急召集相關學校校長研商後續處置。

民眾黨市議員李國璋表示，日前甲醛炊粉事件，市府已清查並說明問題批次未流入校園，民進黨仍持續質疑，如今真正流入校園的卻是中央公告問題油品，批評中央食安管理失靈。議員宋品瑩也批評，食安不應成為選舉攻防工具，錯誤資訊只會增加家長及第一線營養師、廚工壓力。

西區市議員參選人施淑婷表示，中央食安政策失靈，讓問題油品早已流入供應鏈，甚至進入校園午餐。民進黨議員及議員參選人至今不見檢討中央責任，反而持續將焦點放在早已證明不存在於校園的違規炊粉，相信民進黨這樣的雙重標準，一定會遭到市民唾棄。

南區市議員參選人李玫指出，民進黨應為讓孩子吃到問題油一事，向所有家長及學生公開道歉，而不是繼續以政治口水轉移焦點、掩蓋真正的食安漏洞；香山區市議員參選人葉國文則肯定市府清查、召集校長會議及保存資料，並支持協助受影響家庭向業者求償。

國民黨團同樣開砲，總召陳慶齡表示，市府先前已確認衛生局公告的問題批次炊粉未流入校園，但這次問題油卻確實進入校園午餐，批評民進黨此前持續操作炊粉議題，造成家長及教育人員恐慌。

議員吳旭豐指出，問題油早在5月就已使用，且涉及全台校園，中央應說明為何未能及時阻止問題油流入供應鏈；議員黃美慧則要求中央檢討食品安全管理及追溯機制。

國民黨團也點名莊競程，指他日前對炊粉事件頻頻發言，如今問題油確定流入校園，應公開說明立場，並要求中央檢討。藍白陣營同時支持市府保存採購、供餐及驗收紀錄，協助受影響學生及家長向相關業者求償。