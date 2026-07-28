苗栗家扶小孩「想讓自己變得更好」 小宜考上公費留學博士

苗栗家扶中心長期扶助「小宜」不向命運低頭，高中時期開始打工，堅持「想讓自己變得更好」，一路從清華大學學士、碩士，拚上公費留學博士班，希望將將來貢獻，研究設計出更適合台灣兒少的復健策略。

26歲小宜將於8月3日啟程到美國卡內基美隆大學心理學系攻讀博士學位，她考取公費留學，苗栗家扶中心與有榮焉，申請家扶基金會提供10萬元菁英培植助學金，支持她逐夢，苗栗家扶中心主委曾碧珠、副主委鄭朝尹今天加碼頒贈獎學金紅包，偕同扶幼委員貼紅榜祝福。

「想要讓自己變得更好」！小宜分享支持著她永不放棄的信念，強調接受被幫助從來不是一件容易的事，總會擔心被貼上標籤、被看低或議論，但相對也感受到一路走來總有許多人願意相信她、支持她，才有辦法把心力投注在學習與研究，從來不是由家庭困境決定，而是從自己開始，價值從來不是由家庭困境決定，而是從自己開始。

她雖拿到公費留美的名額，但生活費還是靠自己，小宜已經規畫下一學期打工，她研究領域有關於發展協調障礙兒童的病理機制，自期學成後，希望能將國外的知識帶回台灣做出貢獻，有朝一日設計出更適合台灣兒少的復健策略。

苗栗家扶中指出，小宜高中入學時，父母離異，母親罹癌，家庭經濟急轉直下，她沒有因此怨天尤人，到飲料店打工，就讀清大時期維持好成績爭取獎學金，同時在校內工讀，除了家扶中心扶助，也用自己的力量，減輕母親經濟壓力，因為清楚自己是從低谷一步一步走過來，也讓她相信有能力面對未來任何困難，變好的力量驅動持續往前。

苗栗家扶中心長期扶助「小宜」不向命運低頭，拚上公費留學美國博士班，家扶基金會提供菁英培植助學金，並獻上滿滿的祝福。圖／苗栗家扶中心提供