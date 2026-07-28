苗縣社區關懷據點餐費加碼至1萬 9月起實施

因應物價上漲，苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議拍板提高社區照顧關懷據點餐費補助方案，9月起由現行每月新台幣7000元加碼到1萬元，並鼓勵鄉鎮市公所同步加碼2000元以上。

鍾東錦日前參加全縣第235處關懷據點揭牌儀式時，有感於物價飆漲，指示社會處研擬將據點共餐補助，從現行每月7000元加碼到1萬元，並鼓勵鄉鎮市公所視財源再補助2000元以上，讓共餐的長輩攝取足夠營養，也有助鼓勵長輩踴躍參與據點課程和活動。

苗栗縣政府今天召開縣務會議，會中追蹤討論提高社區照顧關懷據點餐費補助方案，根據社會處原訂規劃，方案自明年1月起施行，經鍾東錦拍板，加速自今年9月起實施。

社會處長張國棟表示，以235處據點計算，全年預估增加約1026萬元經費，若提前自9月實施，粗估要再增加約200萬元。社會處也發函各鄉鎮市公所，鼓勵視財政狀況編列預算加碼2000元以上餐費，讓長輩共餐吃得營養健康，延緩老化並提升幸福感。