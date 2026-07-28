航空城商機受矚 桃捷G15a站招商吸引近20家業者

桃園捷運綠線土地開發正式啟動，市府今下午舉辦捷運綠線G15a站捷運開發區土地開發案招商說明會，吸引近20家國內開發商、壽險、零售及建築規畫業者到場參與。捷工局表示，G15a站是綠線首件啟動招商的土地開發案，也是第一階段通車站點之一，兼具交通、產業與人口成長優勢，可望成為航空城門戶的重要開發據點。

捷工局長劉慶豐表示，G15a站開發案是桃園捷運土地開發的「首發案」，具有指標性意義。基地緊鄰航空城東側重要產業聚落及菓林市地重劃區，距離機場捷運A11坑口站僅一站，可快速串聯桃園國際機場、高鐵桃園站、桃園市區及雙北生活圈，隨著捷運綠線第一階段通車，區域發展潛力備受市場看好。

捷工局表示，G15a站基地面積約1125坪，建蔽率80%、容積率300%，初步規畫可興建地上12層、地下4層的複合式建築，預估投資金額約14億元。未來將以「航空產業快捷宅」為開發定位，規畫住宅、商辦及零售等複合機能，提供航空城及周邊產業從業人口更便利的居住與生活環境。

捷工局指出，招商說明會除向潛在投資人說明基地條件、招商規範及時程，也廣泛蒐集業界意見，後續將彙整建議作為修正招商文件的重要參考，讓招商條件更符合市場需求；G15a站開發案預計今年8月正式公告招商，市府將秉持公開、公平、公正原則，攜手民間開發團隊推動捷運場站開發，帶動航空城整體發展。