NBA巨星降臨桃園獻技 周末珍珠海岸國際音樂節一睹跨界魅力

2026桃園珍珠海岸國際音樂節8月1日登場，NBA現役球星查克·拉文獻技，引起球迷焦點。圖：體育局提供

美國NBA兩屆灌籃大賽冠軍查克．拉文（Zach LaVine） 即將來到桃園！桃園市政府8月1日起將在竹圍漁港舉辦2026桃園珍珠海岸國際音樂節，今年特邀NBA現役飛人級巨星LaVine來台參與，市長張善政今(28)日下午臉書向喜愛NBA的球迷公告好消息。

這次受邀來台的查克．拉文為現役NBA球星，以極致爆發力與無死角的得分技巧風靡全球球迷，2021年代表美國男籃勇奪東京奧運金牌，曾兩度入選NBA全明星陣容、兩屆全明星賽灌籃大賽冠軍，以驚人滯空高度上演「罰球線起跳胯下換手扣籃」滿分表現，締造灌籃大賽2連霸記錄，奠定近代「飛人」代表地位。

桃園珍珠海岸國際音樂節將在8月1日、2日，在桃園竹圍漁港盛大登場，體育局長許彥輝表示，繼去年邀請NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns）來台，今年邀請拉文到訪，拉文預定7月31日抵台後，前往桃園市政府拜會，由張善政親自接見，代表桃園市民向拉文表達最熱烈歡迎，拉文預定8月1日前往竹圍漁港天幕球場，出席國際音樂節的「國際職籃球星表演賽活動」。

張善政說，珍珠海岸國際音樂節是把海港、音樂、運動和多元文化串聯一起的夏日盛會，這次除了球星表演賽、公益活動之外，也會安排拉文走進桃園，體驗在地文化、美食與城市風景，藉由拉文造訪，希望更多的國際友人認識桃園，也讓每一位到桃園的旅客都能感受到這座城市的多元魅力。歡迎這個周末，大家一起到竹圍漁港吹海風、聽音樂，一睹NBA灌籃王風采。

體育局表示，今年邀請拉文來台參與桃園珍珠海岸國際音樂節及表演賽，象徵桃園推動國際體育交流邁出極具意義的一步，期盼透過體育結合音樂、觀光與文化，大幅拓展桃園的國際知名度，為桃園珍珠海岸的觀光品牌定位。這次拉文來台行程滿檔，拜會桃市府及出席「國際職籃球星表演賽」，參與公益見面會及大溪城市導覽。

結合珍珠海岸國際音樂節舉辦的國際職籃球星表演賽，今年邁入第2年，以「Taoyuan Moment」為活動標語，代表桃園以籃球為媒介，凝聚在地文化、城市風光與群眾熱情，拉文將與桃園台啤永豐雲豹球星代表一同現身獻技，現場將舉辦三分球大賽及灌籃大賽，拉文將與6位本土籃球飛人好手一決高下，藉由這場NBA球星與台灣球星競技張力，形塑桃園城市夏季特色亮點。

本文章來自《桃園電子報》。原文：NBA巨星LaVine降臨桃園獻技 周末珍珠海岸國際音樂節一睹跨界魅力