深耕公衛34年 竹縣衛生局長殷東成獲衛福獎章

新竹縣政府今天表示，縣府衛生局長殷東成深耕公共衛生領域34年，獲衛生福利部頒發「衛生福利專業獎章」，也是竹縣首名獲此獎章的衛生局長。

新竹縣長楊文科今天在縣務會議公開表揚殷東成，楊文科表示，衛生局近年積極爭取中央資源，強化地方醫療網絡及防疫量能，改善新竹縣醫療資源不足問題。

縣府指出，殷東成歷任衛生署醫事處科長、新竹縣衛生局副局長及局長，曾參與離島直升機救護及心理衛生中心建置；接任衛生局長後，引進中國醫藥大學新竹附設醫院及台大醫院新竹生醫園區分院，為新竹縣增加1513張病床。

縣府表示，殷東成也推動偏鄉遠距及巡迴醫療、就醫交通補助及衛生所改善；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔任應變指揮中心執行秘書長達1196天，並推動快篩、疫苗接種及食安應變機制。

殷東成告訴中央社記者，未來將持續導入智慧醫療科技，深化食安管理及城鄉醫療資源整合。