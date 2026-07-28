邱臣遠提長輩幸福方案 主張加碼假牙等補助

台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天舉辦政策記者會表示，將提高假牙補助、補助帶狀疱疹疫苗、鼓勵長者健康檢查及加碼健保補助，盼打造高齡友善城市。

邱臣遠會中表示，竹北近年財政與經濟發展表現亮眼，應將財政資源優先投入長者照護，此次提出「1268健康來吧：長輩幸福方案」，盼透過完善福利政策回饋市民，打造幸福安居城市。

他說，「1268長輩幸福方案」，包括假牙補助最高新台幣6萬元、補助帶狀疱疹疫苗、推動長者健康檢查獎勵、將健保補助提高至每月826元，未來也將配合縣府擴大敬老卡使用效益，推動計程車疊加補助及串聯銀髮友善商圈。

有關藍白合議題，邱臣遠說，選舉團隊已組成，選戰正按節奏推進，黨中央與地方黨部也全力投入；至於藍白合作或聯合政府，將尊重黨中央協調機制，現階段先爭取市民支持。

媒體提問，前竹北市長何淦銘表態有意參選，對此，邱臣遠表示，尊重與祝福，民主社會人人都有參選權利，現階段將持續提出政策爭取市民認同，盼各方以城市發展為優先，共同推動竹北進步。