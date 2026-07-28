竹北半城路跑11/14登場 結合運動觀光行銷城市

新竹縣竹北市公所今天表示，「2026竹北半城路跑」將於11月14日登場，今年賽事規劃21公里、12公里、4公里及1公里路線，盼結合運動、城市景觀及觀光，進一步行銷竹北市。

竹北市公所今天舉辦「2026竹北半城路跑」記者會，市長鄭朝方現場表示，竹北半城路跑邁入第3屆，已成為具代表性的路跑賽事，此次設有21公里菁英挑戰組、12公里城市挑戰組、4公里悠遊體驗組及1公里健康生活組。

鄭朝方指出，竹北半城路跑路線從竹北夜市廣場出發，串聯城市街景、田野及特色景點，其中21公里賽道將行經竹北極限運動公園及新月沙灣等地，今年還邀請職棒應援團長布萊恩擔任賽事應援，邀民眾共同參加。

市公所表示，即日起前500名完成報名者，不分組別可獲得賽事紀念冰霸杯；所有參賽者另可獲得紀念上衣及環保提袋。

市公所指出，完成1公里、4公里賽事者可獲完賽毛巾及紀念獎牌，完成12公里、21公里賽事者則可獲完賽餐盒、浴巾、獎牌及賽事限定悠遊卡。