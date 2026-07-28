快訊

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

熊本7.1地震…台積電正確認熊本廠狀況 JR九州新幹線暫停

熊本強震規模7.1！日本氣象廳發海嘯警報 台積電正在確認熊本廠情況

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北半城路跑11/14登場 結合運動觀光行銷城市

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣竹北市公所今天表示，「2026竹北半城路跑」將於11月14日登場，今年賽事規劃21公里、12公里、4公里及1公里路線，盼結合運動、城市景觀及觀光，進一步行銷竹北市。

竹北市公所今天舉辦「2026竹北半城路跑」記者會，市長鄭朝方現場表示，竹北半城路跑邁入第3屆，已成為具代表性的路跑賽事，此次設有21公里菁英挑戰組、12公里城市挑戰組、4公里悠遊體驗組及1公里健康生活組。

鄭朝方指出，竹北半城路跑路線從竹北夜市廣場出發，串聯城市街景、田野及特色景點，其中21公里賽道將行經竹北極限運動公園及新月沙灣等地，今年還邀請職棒應援團長布萊恩擔任賽事應援，邀民眾共同參加。

市公所表示，即日起前500名完成報名者，不分組別可獲得賽事紀念冰霸杯；所有參賽者另可獲得紀念上衣及環保提袋。

市公所指出，完成1公里、4公里賽事者可獲完賽毛巾及紀念獎牌，完成12公里、21公里賽事者則可獲完賽餐盒、浴巾、獎牌及賽事限定悠遊卡。

路跑 竹北 運動

延伸閱讀

台中捷運藍線嘉年華 8/9海線健走串聯重要站點

全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮 台南首站秒殺額滿

廈門海況惡化金廈泳渡賽制急改 選手只游半程、獎金照舊

雲林電競派對9月登場 「英雄聯盟」大亂鬥 樂齡也能組隊拚16萬獎金

相關新聞

健康用油南市府攜手各農會 推廣國產胡麻油及加工品

中聯油脂爆發涉入食安致癌物超標與集體隱匿事件，健康用油再度引發社會高度關注，台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。

竹科上班尖峰塞爆 8月11日起光復路525巷增1車道往園區

新竹市光復路一段525巷是竹科重要通勤道路，平日上午尖峰常因車流壅塞回堵。新竹市長高虹安今天宣布，8月11日起平日上午7時至9時試辦單行管制，增加1車道供往介壽路、園區方向通行，盼改善竹科上班車潮。

苗栗關懷據點共餐老人好愛 鍾東錦拍板9月起碼補至1萬元

社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣有190個據點每周辦理1次以上，縣長鍾東錦考量物價上漲等因素，今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元，也請鄉鎮市公所視財政狀況配合加碼。

拚年底通車 桃捷綠線無人自駕 測試流暢

桃園捷運綠線目標北段七站今年底通車，市長張善政昨與德國西門子全球交通運輸工程負責人Mirna Harms等人搭乘列車，實地體驗綠線無人自駕與號誌整合程度。雙方團隊都肯定行駛流暢，有信心九月拚專家初勘，接著送交通部履勘，年底過關通車的目標不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。