桃園八德新建社宅開工 預計118年底完工入住

桃園市八德區茄苳段新建社宅工程今天開工。桃園市長張善政表示，這是八德區第4處社宅，預計民國118年底可完工入住；全市社宅加上規劃中等案件，總戶數將突破1萬1000戶。

張善政上午出席「八德區茄苳段新建社宅工程開工動土典禮」時表示，茄苳段社宅是八德區第4處社會住宅，基地位於八德區永豐路，規劃提供100戶一至三房住宅，並設置公共托育中心及市民活動中心等公益設施，預計118年底完工入住。

張善政也說，目前桃園市施工中的社會住宅達9案，加上規劃設計及發包中的案件，總戶數將突破1萬1000戶；社會住宅「只租不售」，一般住戶最長可承租6年，特殊身分可延長至12年，因此市府同步推動「可負擔住宅」政策，提供符合資格且無自有住宅的市民購屋機會，目前「桃園市可負擔住宅自治條例」已送行政院審查，期盼中央儘速核定。

桃園市政府都市發展局指出，桃園市近10年人口增加約23萬人，總人口突破230萬人、戶數突破100萬戶，自有住宅比例約91.5%，住宅需求持續成長；目前全市已規劃65處社會住宅基地，中央與地方合計規劃約1.9萬戶，其中市府已完工入住14處、共4374戶，其餘基地正陸續興建、設計及規劃中。