竹市光復路一段525巷 8/11起試辦尖峰單行管制

新竹市政府表示，為改善光復路一段525巷往新竹科學園區上班尖峰時段交通壅塞情形，8月11日起上班日上午7時至9時試辦單行管制措施，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升通行效率。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，光復路一段525巷為銜接介壽路、光復路及金山街的重要聯絡道路，平日上午上班尖峰時段，介壽路與光復路一段525巷路口常出現排隊回堵情形。

市府指出，試辦管制範圍為光復路一段525巷自新竹家扶中心前約40公尺處起至介壽路口止，管制期間車輛僅可由光復路一段525巷往介壽路方向（往竹科園區方向）行駛。

為配合單行管制措施，市府表示，試辦期間與新竹科學園區管理局成立緊急應變小組，將觀察試辦期間交通流量、旅行時間及地方意見，並觀察路口運作情形，適時檢討及優化交通管理措施，以兼顧道路安全與通行效率。