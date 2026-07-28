新竹縣衛生局長殷東成獲衛福部「衛生福利專業獎章」 楊文科公開表揚

新竹縣衛生局長殷東成榮獲衛生福利部頒發「衛生福利專業獎章」，且是新竹縣首位獲得此獎章的衛生局長。縣長楊文科上午在縣務會議中公開表揚，強調這項殊榮不僅是衛福部對殷局長個人公務生涯的高度肯定，展現新竹縣政府近年在守護縣民健康與提升醫療福祉上的執行力。

殷東成公職生涯長達34年，歷任行政院衛生署醫事處科長、新竹縣衛生局副局長至局長。在中央任職期間，他即參與擘劃全國緊急醫療體系、離島直升機救護及各縣市心理衛生中心的建置，接掌新竹縣衛生局後，又成功引進中國醫藥大學新竹附設醫院及台大醫院新竹生醫園區分院進駐，為新竹縣大幅增加1513張病床數，紓解在地急重症醫療資源緊繃的問題。

楊文科強調，縣府團隊一向秉持「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」的施政核心，衛生局在殷東成帶領下，積極向中央爭取資源、克服種種困難，成功翻轉新竹縣過去醫療資源不足的困境，大幅強化了地方醫療網絡與防疫韌性。

縣府表示，殷東成除了提升整體醫療量能，也始終堅持「以人為本、在地照護」理念，重視偏鄉醫療及智慧照護及抗疫、食安把關。偏鄉醫療部分，他推動遠距及巡迴醫療，爭取就醫交通補助，並改善及新建衛生所、協調醫學中心級醫師定期至偏鄉開設門診，讓長輩與偏鄉鄉親能在地獲得優質醫療。

新冠疫情期間，殷東成擔任應變指揮中心執行秘書長達1196天，透過快篩與快打部隊，深入社區築起嚴密防線，榮獲衛福部防疫貢獻獎與疫苗接種卓越獎。食安管理上，他建立三階段應變機制，屢獲中央食安五環獎勵金肯定。

針對此次獲獎，殷東成表示這份榮耀屬於縣府團隊、衛生局同仁及所有醫界夥伴共同努力的成果，未來衛生局將持續導入智慧醫療科技與通訊整合，深化食安管理機制與城鄉醫療資源整合，以創新思維升級全縣醫療與心理衛生防護網，持續為新竹縣民的健康與福祉全力以赴。

新竹縣衛生局長殷東成獲衛福部頒發專業獎章。圖／新竹縣政府提供

新竹縣衛生局長殷東成（中）獲頒衛福部專業獎章。圖／新竹縣政府提供

新竹縣衛生局長殷東成（右）獲衛福部頒發專業獎章。圖／新竹縣政府提供

新竹縣衛生局長殷東成獲衛福部頒發專業獎章。圖／新竹縣政府提供

新竹縣衛生局長殷東成（中）獲頒衛福部專業獎章，今天在縣務會議及主管會報中分享榮譽。圖／新竹縣政府提供