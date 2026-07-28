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桃園農改場高山種青蔥 穩定夏季供需

中央社／ 台北28日電

青蔥怕熱，夏季不易吃到便宜又高品質的青蔥，農業部桃園農業改良場在新竹尖石鄉高山上的高麗菜產區，推廣青蔥轉作，盼穩定夏季供需。

農業部今天發布新聞稿，青蔥是台灣家常不可或缺的料理靈魂，但青蔥生性怕熱，夏季吃到便宜又高品質的青蔥越來越難，一旦遇到颱風或豪雨，全台就可能面臨嚴重的「蔥荒」與價格波動。

桃園農改場配合農糧署北區分署，推動「115年夏季青蔥穩定生產措施－北區示範場域」計畫，希望解決夏季缺蔥問題。

桃園農改場說，青蔥最喜歡攝氏16度到25度的冷涼環境，示範計畫特別選定新竹縣尖石鄉新光部落，在高山甘藍（高麗菜）產區加入青蔥轉作，拓展0.6公頃的青蔥栽培示範區，利用高山天然的冷涼氣候降低病蟲害危害風險，再導入有害生物綜合管理（IPM）策略，讓原鄉栽培夏季青蔥不再是夢想，更能提高農民收益。

桃園農改場說，未來將彙整「北部地區夏季青蔥標準化栽培管理指引」，全力推廣給轄區農會、產銷班與相關團體應用，與農友攜手翻轉夏季青蔥困境。

農改場 桃園 農糧署

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