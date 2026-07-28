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健康用油南市府攜手各農會 推廣國產胡麻油及加工品

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝

中聯油脂爆發涉入食安致癌物超標與集體隱匿事件，健康用油再度引發社會高度關注，台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。

114年全國胡麻種植面積1632.34公頃，產量1340.5公噸；其中南市為全國最大胡麻產區，種植1050.97公頃，產量996.6公噸，約占全國七成，主要產區包括善化、西港、將軍、新市、佳里及安定等地。

南市政府農業局今邀集善化、西港、佳里、新化及安定區農會，共同展示國產胡麻油及特色加工產品，介紹胡麻產品多元應用。

本次活動展示多項台南特色胡麻產品，包括善化區農會「醇善胡麻油」、「芝麻糖」、「芝麻拌麵」；西港區農會「胡麻嫂黑麻油」、「胡麻嫂芝麻醬」；佳里區農會「產銷履歷胡麻油」及「蔥見麻油」；新化區農會「大目降胡麻油」及「大目降胡麻清油」；安定區農會「國產胡麻油」及「芝麻粉」。

各農會也於現場展示產品產銷履歷及檢驗報告等相關資料，讓民眾了解產品來源及品質管理情形，從生產、加工到品質把關努力，提升消費者對國產胡麻產品認識與信心。

農業局長馮祥勇表示，近年民眾愈來愈重視食用油品質及來源，本次活動除展示國產胡麻油及特色加工產品，也希望建立正確選購觀念，鼓勵消費者選購來源清楚、依法標示及符合食品安全規範的產品，支持國產胡麻產業發展。

台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝
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台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝
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台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。記者謝進盛／翻攝

健康 農會 中聯

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