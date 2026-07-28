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竹科上班尖峰塞爆 8月11日起光復路525巷增1車道往園區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安宣布8月11日起上班日上午7時至9時試辦光復路一段525巷單行管制措施，透過調整車輛行駛方向，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升該路段的通行效率。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安宣布8月11日起上班日上午7時至9時試辦光復路一段525巷單行管制措施，透過調整車輛行駛方向，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升該路段的通行效率。圖／新竹市政府提供

新竹市光復路一段525巷是竹科重要通勤道路，平日上午尖峰常因車流壅塞回堵。新竹市長高虹安今天宣布，8月11日起平日上午7時至9時試辦單行管制，增加1車道供往介壽路、園區方向通行，盼改善竹科上班車潮。

高虹安表示，光復路一段525巷銜接介壽路、光復路及金山街，每逢平日上午上班尖峰，受園區通勤車潮影響，介壽路與525巷口經常排隊回堵，甚至有車輛不耐久候逆向行駛，影響周邊交通及安全。

市府委託顧問公司進行交通調查及車流分析，經交通改善小組討論後，決定試辦晨間尖峰單行管制。管制範圍為光復路一段525巷，自新竹家扶中心前約40公尺處至介壽路口，上午7時至9時禁止車輛從介壽路進入525巷往市區方向行駛，僅開放525巷往介壽路、園區方向通行。

市府表示，實施單行後可增加1車道，擴大往介壽路方向的儲車空間，並減少路口轉向車流交織。金山街及介壽一路往市區車流，則改由介壽路北行銜接光復路一段，市府也將增加往市區方向號誌綠燈秒數。

車輛由525巷接近介壽路口時，右側車道僅能右轉介壽路慢車道；左側車道則可左轉介壽路、直行金山街或右轉介壽路快車道，市府提醒駕駛提前依標誌及標線選擇車道。

市府與新竹科學園區管理局也將成立緊急應變小組，持續觀察交通流量、旅行時間及地方意見，再視試辦結果調整措施。實施初期將完成標誌、標線及導引設施，並視交通狀況派員疏導。

新竹市長高虹安宣布8月11日起上班日上午7時至9時試辦光復路一段525巷單行管制措施，透過調整車輛行駛方向，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升該路段的通行效率。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安宣布8月11日起上班日上午7時至9時試辦光復路一段525巷單行管制措施，透過調整車輛行駛方向，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升該路段的通行效率。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安宣布8月11日起上班日上午7時至9時試辦光復路一段525巷單行管制措施，透過調整車輛行駛方向，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升該路段的通行效率。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安宣布8月11日起上班日上午7時至9時試辦光復路一段525巷單行管制措施，透過調整車輛行駛方向，增加1車道供往介壽路方向車輛通行，提升該路段的通行效率。圖／新竹市政府提供

車道 竹科 高虹安

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