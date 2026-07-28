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苗栗關懷據點共餐老人好愛 鍾東錦拍板9月起碼補至1萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣長鍾東錦今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元。圖／苗栗縣政府提供
社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣長鍾東錦今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元。圖／苗栗縣政府提供

社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣有190個據點每周辦理1次以上，縣長鍾東錦考量物價上漲等因素，今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元，也請鄉鎮市公所視財政狀況配合加碼。

苗栗縣社區關懷據點到7月底236處，布建率約85%，提供電話問安、關懷訪視、餐飲，及健康促進活動、社會參與等活動，其中，共餐受到歡迎，縣府社會處統計190個據點每周辦理1次以上共餐，人數達1萬1544人，今年1至6有103萬9598人次，共餐成了關懷據點老人最愛，不僅有量身設計的菜單，還可以一起陪伴用餐聊天，感受到溫暖氣氛。

鍾東錦今天主持縣務會議，社會處提報，共餐社區關據點如果補助從每個月7000元提高到1萬元，一年增加約1000萬元經費，此外，社會處也函文至鄉鎮市公所視財政狀況編列預算，每月加碼2000元以上餐費，提供老人家足夠的營養，鼓勵更多長輩踴躍參與據點活動，延緩老化並提升幸福感。

鍾東錦拍板，宣布因應食材等物價上漲，今年9月共餐社區關懷據點每月補助調高到1萬元上路，他並請出席縣務會議的大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能，及泰安鄉長陳吉基等人，配合加碼補助。

社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣長鍾東錦今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元。記者范榮達／攝影
社區關懷據點共餐是老人最愛項目之一，苗栗縣長鍾東錦今天拍板今年9月起共餐據點從每個月7000元提高到1萬元。記者范榮達／攝影

鍾東錦 苗栗縣 苗栗

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