拚年底通車 桃捷綠線無人自駕 測試流暢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政（左前坐者）、西門子全球交通運輸工程負責人Mirna Harms（右一）等人昨搭桃園捷運綠線，實地體驗無人自駕與號誌整合程度。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（左前坐者）、西門子全球交通運輸工程負責人Mirna Harms（右一）等人昨搭桃園捷運綠線，實地體驗無人自駕與號誌整合程度。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線目標北段七站今年底通車，市長張善政昨與德國西門子全球交通運輸工程負責人Mirna Harms等人搭乘列車，實地體驗綠線無人自駕與號誌整合程度。雙方團隊都肯定行駛流暢，有信心九月拚專家初勘，接著送交通部履勘，年底過關通車的目標不變。

桃園捷運綠線是桃園市政府第一個自建的捷運重大公共工程，路線從八德經桃園市區往蘆竹、大園。其中，北段Ｇ11藝文特區站至Ｇ15ｂ坑口站七站被列為優先通車路段，市府連月來緊鑼密鼓進行高架段、地下段列車動態測試，負責號誌系統的西門子高層近日也飛來台灣了解測試情形。

張善政昨下午會同德國西門子全球交通運輸工程負責人Mirna Harms等高層主管，實地從Ｇ11藝文特區站一路搭往Ｇ15ｂ坑口站，體驗桃捷綠線的全自動無人駕駛模式，從地下段轉往高架段等行駛過程平順、流暢，測試順利。接著也模擬實際營運，以手動駕駛轉往大園區北機廠聽取簡報。

「測試順利表示捷運綠線在年底通車的目標，又往前推進一大步。」張善政說，要謝謝西門子全球鐵路業務最高負責人Mirna，她從德國坐了廿六小時的飛機，特別來桃園，只停留兩天，主要就是來表達西門子對捷運綠線工程的支持。

張善政也感謝工程團隊將士用命，但「革命尚未成功，同志仍須努力」，期待工程團隊一如既往、全力打拚，達成捷運綠線通車目標、符合市民的期待。

國民黨市議員徐其萬提醒，市府要把握西門子高層來訪，找出所有初勘、履勘號誌、行車可能碰到的整合問題，請西門子全力協助，加快驗收速度，拚年底通車。民進黨市議員游吾和肯定捷運工程局的努力，但捷運綠線延伸線到機場，還有一個站尚未定案，市府要加緊努力，不要報喜不報憂。

捷運工程局指出，全自動無人駕駛系統將持續動態測試；站體與北機廠消防設備、電梯及電扶梯均已取得合格證照，無障礙設施及管線工程預計九月中旬前完成核准。另預計九月由市府進行專家初勘，完成後即報請交通部辦理履勘。

張善政 西門子 桃園

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