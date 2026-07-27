桃捷綠線北段動態測試 張善政：年底通車目標不變

桃園捷運綠線列車動態測試又有重大突破，市長張善政今日下午與德國西門子全球交通運輸工程負責人Mirna Harms、高階主管一起搭乘列車，實地體驗綠線優先通車的北段七站列車（無人自駕）與號誌整合程度，雙方團隊都肯定行駛流暢，有信心拚專家初勘，接著送交通部履勘，年底過關通車的目標不變。

張善政表示，今天來了解捷運綠線優先通車路段全自動、無人駕駛測試，這個是一個非常重要的里程碑測試，因為所有狀況都模擬未來的通車運轉，測試結果非常順利，包括最後到了終點站，用手動駕駛進入北機廠，也是模擬未來的實際營運。測試順利表示我們的捷運在年底通車的目標，又往前推進一大步。

張善政勉勵工程團隊，捷運綠線是桃園說第一個自建的捷運重大公共工程，離北段七站通車目標還有三、四個月，大家要拚給桃園鄉親看，拚給全國的工程界看，也拚給合作的工程夥伴看，讓西門子、樂天知道挺桃園是對的，桃園未來還有許多軌道建設要進行，挺桃園也是挺他們在國際上的信用。

張善政說，要特別謝謝西門子全球鐵路業務最高負責人Mirna，她從德國坐了26個鐘頭的飛機，特別來桃園，只停留兩天，主要就是來表達西門子對捷運綠線工程的支持，因為最後的關鍵也就是西門子負責的號誌系統，她親自來桃園，說明桃園得到西門子的非常非常高的支持，也使年底通車的信心大增。

張善政說，市府設定捷運綠線北段七站在今年年底要通車，一開始就是一個幾乎不可能的任務，因為他上任在2023年接手的時候，大家能想像嗎？這麼大的捷運工程，在那時候細部設計圖一張都沒有，第一張設計圖是2023年初才出來的，到現在不到四年，可以做出今天這個樣子，真的是要謝謝所有工程團隊將士用命。

張善政強調，前面提到距離年底通車目標還有三、四個月的時間，講一句話就是「革命尚未成功，同志仍須努力」，我們所有工程團隊要在最後的幾個月拚命把它完成，就像電影不可能任務 Mission Impossible，那些英勇人員都是在壓線的時間拯救世界，期待工程團隊剩下的時間全力的打拚，一如以前一樣，每一個階段的工程目標都能在壓線時間內完成，讓綠線捷運能符合我們所有市民的期待。

張善政與西門子全球高階主管、捷運綠線專家委員們合影。記者鄭國樑／攝影

西門子交通運輸全球負責人Mirna Harms允諾全力協助桃園捷運綠線做好號誌整合工程，讓乘客安心享有最好的服務。記者鄭國樑／攝影

捷運工程局局長劉慶豐感謝所有工程夥伴用心付出，在每一次專家委員會議前，都能夠完成工程階段目標。記者鄭國樑／攝影

張善政（左前坐者）、西門子交通運輸全球負責人Mirna Harms（右1）在列車出發前先聽簡報。記者鄭國樑／攝影

張善政搭捷運綠線列車了解無人自動駕駛號誌整合程度。記者鄭國樑／攝影