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竹南火車站東站停車場BOT加ROT案 民間自提規畫10層樓新地標

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南火車站東站停車場施工中，BOT加ROT案民間自提構想興建地上10樓商業兼立體停車場使用。聯合報系資料照
苗栗縣竹南火車站東站停車場施工中，BOT加ROT案民間自提構想興建地上10樓商業兼立體停車場使用。聯合報系資料照

苗栗縣竹南火車站東站停車場及商業設施興建營運移轉BOT加ROT案，民間自提規畫案提具23億多元，興建地上10樓商業兼立體停車場使用，7月30日將辦理公聽會，縣府希望今年底能夠核定辦理招商，打造地標進一步帶動發展。

竹南火車站東側長期停車位不足，竹南鎮公所獲中央補助2.75億元、地方自籌2.05億元，去年10月興建地下2層停車空間，設置190個汽車、285個機車停車位，預計2027年底完工，縣府評估地點位在竹南、頭份苗北雙城門面黃金地段，停車場有向上發展的潛力，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，推動促進民間參與公共建設開發。

縣府工商發展處指出，竹南火車站停車場範圍17筆土地0.8237餘公頃，BOT加ROT案有一家廠商提具可行性評估申請，經縣府審查通過，規畫構想23億多元，興建地上10層樓，3至6樓部分設置停車場，其餘供商業設施，7月30日下午2點在竹南鎮李科永紀念圖書館3樓會議室辦理公聽會。

部分地方人士則表達引進民間投資活力，他們樂觀其成，但考量竹南火車站商場目前出租狀況，新大樓商業設施招租，及原本尖峰時間就一位難求的停車問題，及交通動線都受到衝擊，希望縣府重視相關配套措施。

工商發展處表示，公聽會蒐集意見後，縣府會參考，啟動相關規畫及因應措施，此外，縣府接續推動都市計畫變更作業，根據促進民間參與公共建設法提升基地容積率，並協商停車場範圍內三角店福德宮的搬遷問題，希望今年底核定並公告招商。

苗栗縣竹南火車站東站停車場施工中，BOT加ROT案民間自提構想興建地上10樓商業兼立體停車場使用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南火車站東站停車場施工中，BOT加ROT案民間自提構想興建地上10樓商業兼立體停車場使用。圖／苗栗縣政府提供

停車場 火車站 竹南

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