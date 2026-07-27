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擴大美感教育！桃園兒美館開館2周年 累計逾53萬人次造訪

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市兒童美術館開館滿2周年，截至今年6月底累計已有逾53萬人次入館，今年月平均入館人次創開館以來新高。圖／桃園市立美術館提供
桃園市兒童美術館開館滿2周年，截至今年6月底累計已有逾53萬人次入館，今年月平均入館人次創開館以來新高。圖／桃園市立美術館提供

全台首座專為兒童打造的桃園市兒童美術館開館滿2周年，截至今年6月底累計已有逾53萬人次入館，今年月平均入館人次創開館以來新高。館方表示，除參觀人數持續成長，近年也透過館校合作、偏鄉學校參訪及兒童共創等計畫深化美感教育，暑假同步推出新展「一樣不一樣 Same but Different」，邀請親子共度假期。

桃園市立美術館表示，兒童美術館近年各檔展覽參觀人數穩定成長，2024年底推出的「新說小百科」吸引約4.6萬人次，2025年暑假跨國特展「在藝術中遇見大自然」突破7萬人次，今年春季「小旅人．大旅程」展期僅75天，仍吸引約5.8萬人次入館。

館方統計，截至今年6月底，兒美館累計參觀人次已逾53萬。2024年月平均入館約1.5萬人次，2025年略增，今年截至6月底提升至約2.8萬人次；今年3月至6月平日日平均301人次、假日日平均1522人次，也創售票營運以來新高。Google評論也由開館初期3.9顆星提升至4.5顆星。

館方表示，除了展覽，兒美館持續推動兒童共創及館校合作，歷年展覽均邀請孩子參與創作，自2023年起並與青埔、青園及芭里國小合作發展特色課程，透過展覽觀察、田野踏查及在地探索，引導學生從生活認識藝術，並將成果整理為教案供教師運用。

館長林詠能表示，館方持續擴大藝術教育服務，2024年至2025年辦理「藝趣暢遊美感學習」計畫，邀請20所國小、逾580名學童參與；今年再推動偏鄉學校參訪，共18所學校、840名師生走進美術館，透過導覽及藝術體驗，讓更多孩子接觸藝術；兒美館將持續依據觀眾回饋調整展覽內容與動線，也歡迎民眾暑假走進美術館，體驗全新展覽與教育活動。

桃園市兒童美術館開館滿2周年，截至今年6月底累計已有逾53萬人次入館，今年月平均入館人次創開館以來新高。圖／桃園市立美術館提供
桃園市兒童美術館開館滿2周年，截至今年6月底累計已有逾53萬人次入館，今年月平均入館人次創開館以來新高。圖／桃園市立美術館提供

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