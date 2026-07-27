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高虹安加碼育兒福利 竹市新生兒可領500元育兒實用禮包

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市育兒福利再加碼，市府宣布2026年出生的新生兒家庭申請育兒指導服務，可獲價值500元以上「新生兒專屬禮包」。圖／新竹市政府提供
新竹市育兒福利再加碼，市府宣布2026年出生的新生兒家庭申請育兒指導服務，可獲價值500元以上「新生兒專屬禮包」。圖／新竹市政府提供

新竹育兒福利再加碼，市府宣布2026年出生的新生兒家庭申請育兒指導服務，可獲價值500元以上「新生兒專屬禮包」，資格追溯至今年1月出生的新生兒；育兒指導服務今年也擴大至懷孕滿7個月孕婦，提供免費專業到宅協助。

新竹市長高虹安表示，市府持續建構家庭支持網絡，今年率先擴大育兒指導服務對象，將懷孕滿7個月以上孕婦納入服務範圍，讓準父母在孩子出生前就能獲得專業陪伴；此次再推出新生兒專屬禮包，希望透過實質福利與專業服務，減輕新手父母育兒負擔。

市府指出，育兒指導服務由受過專業培訓的育兒指導員提供到宅服務，內容包括孕期情緒支持、嬰幼兒照顧技巧、兒童發展知能、親職教養諮詢及家庭資源連結等。新生兒禮包則結合在地企業資源，由婦嬰用品店「藍印子」提供領取服務。

高虹安分享，初為人母的小何（化名）懷孕8個月時，因擔心母乳哺育、新生兒照護及產後生活安排感到焦慮，申請服務後，育兒指導員在產前到宅提供情緒支持，並指導新生兒照顧、洗澡技巧及育兒準備，孩子出生後也更能掌握照顧方式。

市府表示，凡設籍或實際居住新竹市、家中育有6歲以下幼兒的家庭，以及懷孕滿7個月以上孕婦，皆可免費申請育兒指導服務；新生兒禮包則限2026年1月起出生的新生兒家庭申請，數量有限、送完為止。

符合資格家庭可至市府社會處網站填寫育兒指導服務申請表，再加入官方LINE並提供申請人姓名，經資格核對後取得專屬序號，持序號及申請人身分證件至「藍印子」領取禮包；相關資訊可洽承辦單位新竹市懷安協會。

新竹市育兒福利再加碼，市府宣布2026年出生的新生兒家庭申請育兒指導服務，可獲價值500元以上「新生兒專屬禮包」。圖／新竹市政府提供
新竹市育兒福利再加碼，市府宣布2026年出生的新生兒家庭申請育兒指導服務，可獲價值500元以上「新生兒專屬禮包」。圖／新竹市政府提供

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