竹縣警局首創沉浸式體驗營 「青春特搜令」實境解謎緝真兇

犯罪預防宣導活動新體驗！新竹縣警察局年度「波麗士體驗營」全面升級，首度推出「青春特搜令」沉浸式實境解謎任務，將警察局化身為大型辦案現場，讓參加學員運用觀察力、推理力及團隊合作能力，抽絲剝繭、破解謎題，體驗真實感十足的犯罪偵查行動。

警察局指出，今年「波麗士體驗營」活動一開放報名，不到3分鐘即宣告額滿，熱門程度宛如「秒殺」。此次活動跳脫過往單純參訪的形式，將故事情節設定為警察局內的機密文件遭竊，邀請小小波麗士化身「少年特搜小隊」，找出嫌犯遺留在警察局內的關鍵證據，協助警方緝捕真兇。

警察局精心規劃六大關卡，讓學員隨著線索逐步拼湊真相。「出現了！難不成這個杯子上的指紋，就是嫌犯遺留下來的？」鑑識科帶領同學走進模擬實驗室，將採集到的指紋比對，體驗鑑識人員如何從細微跡證中找出破案關鍵。

刑事警察大隊則帶領學員了解手機鑑識的奧祕，親身體驗科技偵查如何協助警方從數位世界中追查犯罪線索；交通警察隊首度派出性能卓越的「哈雷警用大型重型機車」，一登場便瞬間成為全場焦點。

霹靂小組準備各式警用裝備，讓同學實際穿戴，體驗警察執勤的真實感；婦幼警察隊則親自示範防身術，教導學員面臨人身安全威脅時，如何冷靜應對及自我保護；政風室則透過廉政知能宣導，帶領學員認識測謊原理，並比對測謊心跳圖譜，判別口供的真實性。

小小波麗士們利用推理，將各關蒐集到的指紋、手機紀錄、嫌犯特徵、行動時間及測謊結果，交叉比對、分析推理，最終串聯所有證據，成功找出真兇。

警察局長林建隆表示，青少年正處於探索世界、建立價值觀的重要階段，透過活潑、新奇且具挑戰性的波麗士體驗營，將警察專業工作與法治教育融入實境遊戲之中，讓同學在闖關解謎的過程中，學習反詐騙、反毒、人身安全、自我保護、性影像防治、廉政知能及交通安全等重要觀念，降低兒少被害或誤入歧途的風險，真正達到寓教於樂的效果。