快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北星光大道閃耀父愛 市長鄭朝方表揚38位模範父親

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹北市公所舉辦年度竹北市模範父親表揚大會，公開表揚38位來自各里及特殊團體推薦的模範父親。圖／竹北市公所提供
竹北市公所舉辦年度竹北市模範父親表揚大會，公開表揚38位來自各里及特殊團體推薦的模範父親。圖／竹北市公所提供

父親節前夕，竹北市公所舉辦年度竹北市模範父親表揚大會，表揚38位來自各里及特殊團體推薦的模範父親，感謝他們多年來為家庭無私付出，以愛與責任守護家人，並向所有父親獻上最崇高的敬意。

市長鄭朝方表示，現場由38位模範父親代表接受榮耀，但這份感謝屬於每一位生活在竹北、默默守護家庭的父親。他還幽默分享，在家裡「小孩都聽媽媽的，爸爸也聽媽媽的」，笑稱父親節某種程度也是媽媽的節日，引起現場會心一笑。

今年獲獎者中，高齡85歲的東興里陳六郎、79歲的竹仁里張泉林及78歲的竹北里羅耀城，以一生守護家庭，成為子女最堅實的依靠，其中陳六郎及羅耀城更同時榮獲新竹縣模範父親殊榮。

今年表揚大會活動也獨具特色，讓模範父親走上星光大道，頒發專屬竹北的紙雕藝術獎座「金馬獎」，象徵父親堅毅、穩重與守護家庭的精神。現場更邀請神秘嘉賓「小百合」周月綺獻唱多首經典歌曲，獲得全場熱烈掌聲，現場洋溢溫馨歡樂氛圍。

鄭朝方表示，真正值得一座城市珍藏的，不只是獎座，更是每一位父親對家庭無私的愛與奉獻，希望藉由這場表揚，向38位模範父親致敬，也向所有生活在竹北的爸爸獻上最誠摯的感謝。

竹北 鄭朝方 父親節

延伸閱讀

化喪子之痛為大愛...洪國林獲選新北模範父親 侯友宜這樣說

為孩子創造機會！把教室搬到山林用愛「終身保固」 雲林3教師獲師鐸獎

師鐸獎72得主揭曉 助台奪少棒世界冠軍運動教練賴敏男入列

屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

相關新聞

竹縣警局首創沉浸式體驗營 「青春特搜令」實境解謎緝真兇

犯罪預防宣導活動新體驗！新竹縣警察局年度「波麗士體驗營」全面升級，首度推出「青春特搜令」沉浸式實境解謎任務，將警察局化身為大型辦案現場，讓參加學員運用觀察力、推理力及團隊合作能力，抽絲剝繭、破解謎題，體驗真實感十足的犯罪偵查行動。

苗縣財政回穩 審計室：量入為出

苗栗縣政府二○一五年七月爆發財政危機以來，縣府持續還債，審計室最新審定去年總預算決算剩餘十億餘元，不僅是連十年剩餘，還債廿一億多元，也是歷年最高。但苗栗縣審計室認為「負債仍高於債限」，建議加速還債，量入為出推行非法定福利，促進施政長遠發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。