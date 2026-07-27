竹北星光大道閃耀父愛 市長鄭朝方表揚38位模範父親

父親節前夕，竹北市公所舉辦年度竹北市模範父親表揚大會，表揚38位來自各里及特殊團體推薦的模範父親，感謝他們多年來為家庭無私付出，以愛與責任守護家人，並向所有父親獻上最崇高的敬意。

市長鄭朝方表示，現場由38位模範父親代表接受榮耀，但這份感謝屬於每一位生活在竹北、默默守護家庭的父親。他還幽默分享，在家裡「小孩都聽媽媽的，爸爸也聽媽媽的」，笑稱父親節某種程度也是媽媽的節日，引起現場會心一笑。

今年獲獎者中，高齡85歲的東興里陳六郎、79歲的竹仁里張泉林及78歲的竹北里羅耀城，以一生守護家庭，成為子女最堅實的依靠，其中陳六郎及羅耀城更同時榮獲新竹縣模範父親殊榮。

今年表揚大會活動也獨具特色，讓模範父親走上星光大道，頒發專屬竹北的紙雕藝術獎座「金馬獎」，象徵父親堅毅、穩重與守護家庭的精神。現場更邀請神秘嘉賓「小百合」周月綺獻唱多首經典歌曲，獲得全場熱烈掌聲，現場洋溢溫馨歡樂氛圍。

鄭朝方表示，真正值得一座城市珍藏的，不只是獎座，更是每一位父親對家庭無私的愛與奉獻，希望藉由這場表揚，向38位模範父親致敬，也向所有生活在竹北的爸爸獻上最誠摯的感謝。