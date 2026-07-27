苗縣財政回穩 審計室：量入為出

苗栗縣政府二○一五年七月爆發財政危機以來，縣府持續還債，審計室最新審定去年總預算決算剩餘十億餘元，不僅是連十年剩餘，還債廿一億多元，也是歷年最高。但苗栗縣審計室認為「負債仍高於債限」，建議加速還債，量入為出推行非法定福利，促進施政長遠發展。

縣府回應強調，已經努力還債，去年除了依行政院核定的還債償債計畫，還了五點五億元，並多還約十六億元。縣府評估稅收成長三至四億元，量入為出擴大敬老愛心卡使用範圍與補助長者健保費等非法定福利項目，循序漸進邁向六都福利水準。

苗栗縣審計室審核縣府去年總決算結果，審定歲入三三五點七億餘元，自籌財源六十五點三億餘元，占百分之十九點四七，近三年新低，歲出三二五點七億餘元，剩餘十億餘元，還債廿一點三億餘元。

審計室指出，財政收支劃分法修正後，縣府統籌分配稅款由去年八十一點八九億元，增加至今年二一七點卅五億元，但去年底長債比率百分之四十三點二三，短債比率百分之卅八點九七，超出債限比率，雖符合償債進度計畫，但債務付息支出負擔仍沉重，應優先以降低債比為目標。

此外，審計室也點出苗栗縣新增非法定社福項目如敬老禮金、學生午餐加碼、凍卵補助等，又以敬老禮金支出近兩億元最多，但縣府自籌財源占社會福利支出比例卻顯著下降，顯示縣府維持社福支出能力降低，宜衡酌非法定外社福政策。