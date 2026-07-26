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白沙屯拱天宮成全台首座取得GS碳註銷廟宇 宗教觀光接軌永續旅遊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯拱天宮率先全台將宗教觀光導入碳管理，計算香客於廟區參拜、停留及使用設施所產生的排放。圖 ／台灣觀光創新協會提供
白沙屯拱天宮率先全台將宗教觀光導入碳管理，計算香客於廟區參拜、停留及使用設施所產生的排放。圖 ／台灣觀光創新協會提供

苗栗縣文化觀光局推動「好望山丘永續低碳遊程」，以白沙屯拱天宮為核心示範場域，完成香客碳排放計算及國際黃金標準碳權註銷，使拱天宮成為全台首座取得GS國際碳註銷證書的廟宇，同時也完成三條苗栗海線遊程的碳足跡盤查與碳註銷，低碳旅遊相較一般自駕旅行最高減碳78%。

白沙屯拱天宮是苗栗重要的宗教信仰中心，也是全台具代表性的媽祖文化場域。本次計畫率先將宗教觀光導入碳管理，計算香客於廟區參拜、停留及使用設施所產生的排放。結果顯示，每位香客參拜活動碳排約為0.04公斤二氧化碳當量，並完成GS碳權註銷，讓傳統信仰轉化為量化的永續成果。

苗栗縣文化觀光局局長林彥甫表示，三條示範遊程均完成碳足跡盤查及GS碳註銷。配合世界自行車日系列活動，盼鼓勵民眾以自行車及大眾運輸探索苗栗海線，在欣賞山海風光的同時實踐節能減碳，打造健康、永續且具地方特色的觀光品牌。

台灣觀光創新協會指出，大型參拜及宗教活動涉及交通、餐飲、物資與廢棄物管理，導入碳盤查、減量及註銷，可帶動信眾、社區與業者共同參與。未來政府機關、企業、學校、社團及宗教團體前往拱天宮參拜、祈福、辦理員工旅遊或文化參訪，可依實際人數申請碳抵銷並取得GS碳註銷證明。

協會說明，「好望山丘永續低碳遊程」計畫以拱天宮為示範節點，串聯西湖鐵橋、通霄鹽廠、後龍好望角、過港隧道及水尾社區，整合宗教、海岸、產業、鐵道與社區體驗。

「西湖拱天宮線」碳足跡每人4.43公斤，採高鐵搭配巴士，碳排由自駕33.16公斤降至7.60公斤，減碳77%；「好望角通霄鹽廠線」每人4.04公斤，碳排由32.77公斤降至7.21公斤，減碳78%；「西湖鐵橋、過港隧道、水尾社區線」每人19.52公斤，碳排由48.25公斤降至22.69公斤，減碳53%。

計畫依循ARO（Avoid、Reduce、Offset）模式，優化行程、減少不必要交通及高碳排活動；導入鐵道、巴士、自行車、步行及在地食材與環保旅宿等低碳場域；針對無法避免的排放再以碳權抵銷。

碳盤查由台灣觀光創新協會常務理事、台灣大學黃文弘助理教授團隊主持，台北城市科技大學永續觀光研究中心查核，再由禾豐碳中和公司申請GS碳註銷證明。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，全球企業商務差旅及活動採購已逐步納入碳排數據、低碳運輸與供應商永續表現。完成碳足跡盤查、第三方查核及國際碳註銷的旅遊產品，不只是觀光行程，也能協助企業取得可追溯的差旅碳數據，提升綠色採購與ESG管理價值。

李奇嶽說，企業選擇本次遊程，可依實際人數取得量化數據與GS碳註銷證明，作為永續報告書中範疇三商務旅行碳排放管理的揭露佐證，透過拱天宮與三條示範遊程，苗栗將建立兼具宗教文化、地方產業及企業ESG價值的永續海線旅遊品牌。

白沙屯拱天宮率先全台將宗教觀光導入碳管理，計算香客於廟區參拜、停留及使用設施所產生的排放。圖 ／台灣觀光創新協會提供
白沙屯拱天宮率先全台將宗教觀光導入碳管理，計算香客於廟區參拜、停留及使用設施所產生的排放。圖 ／台灣觀光創新協會提供

媽祖 拱天宮 苗栗

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