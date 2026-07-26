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香約大遠百 臺南夏日芒果祭新竹快閃

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
臺南市政府與遠東百貨共同捐贈新鮮酪梨一批予新竹家扶中心。業者／提供
臺南市政府與遠東百貨共同捐贈新鮮酪梨一批予新竹家扶中心。業者／提供

府城芒香與新竹風城的仲夏相遇，臺南優質農產北上展售！臺南市政府在新竹大遠百舉辦「香約大遠百 臺南夏日芒果祭」農產展售快閃活動至26日，本次活動集結 13 家來自臺南特色農產品牌共同參與，將產地現摘的芒果鮮果與在地特色農特產品直送北部，邀請新竹及北部民眾一同品嚐滿滿的臺南夏日好滋味。

開幕現場邀請貴賓體驗「芒滿甜蜜」芒果夾心鬆餅 DIY，將色澤金黃、果肉鮮甜的臺南新鮮芒果夾入格子鬆餅中，再抹上濃郁的卡士達醬，完美呈現層次豐富、酸甜濃郁的滋味。不僅美味又營養，是夏日午後點心的絕佳選擇，也推廣臺南農產除了品嚐原汁原味，還能透過創意料理帶來「好吃又好玩」的加分價值。主辦單位亦不忘投身公益。臺南市政府與遠東百貨連袂捐贈新竹家扶中心公益團體優質臺南酪梨一批，在積極拓寬臺南農特產品行銷通路的

同時，透過企業、公益團體及政府合作，將臺南優質農產化為關懷社會的溫暖力量，攜手落實社會責任。

臺南市長黃偉哲表示，臺南氣候條件良好加上肥沃沃土，孕育出全台最頂尖的優質芒果，無論是香氣濃郁的愛文、多汁的玉文或碩大的金煌，包括鮮果、漁畜產品及特色農產加工品，皆在市場上擁有高度口碑。此次快閃不僅帶來現摘鮮果，更精選漁產、蜂蜜、精緻肉品、釀製泡菜、古法酸梅湯、黃金蕎麥等豐富的加工品，讓新竹市民免去舟車勞頓，就能輕鬆帶回最道地的臺南好物。

臺南市政府農業局局長馮祥勇分享指出，次活動特別精選臺南當季新鮮農產與特色加工品展售， 邀集新化果菜市場、臺南市南化區農會 、合口味肉品、蜜芝館勝利養蜂、翁宏文漁產、大水缸酸梅湯、劉蓮忘返農場、玉井之門

、儀和行、黃金泡菜、東成魚產、黃金蕎麥及冠森合作社等13家臺南在地優質商家與農會共同展售，除了展現臺南農業的深厚實力與多元特色，更期盼北部民眾能以實際行動力挺在地農友與青農。

此外，展售現場更迎來的兩隻超人氣臺南吉祥物—高達3 尺的「巷仔 Niau」與長達 3.6 公尺的「Orchidsaur 蘭獸」 ，吸睛度十足，成功營造兼具視覺與味覺的雙重饗宴。邀請民眾趁著周末前往共襄盛舉，共同支持在地優質農業，感受最熱情、最甜蜜的府城夏日魅力。

臺南農產直送新竹大遠百。業者／提供
臺南農產直送新竹大遠百。業者／提供

新竹大遠百臺南展產地直送水蜜桃芒果及新鮮酪梨。業者／提供
新竹大遠百臺南展產地直送水蜜桃芒果及新鮮酪梨。業者／提供

臺南 新竹 芒果

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