蘆竹誠聖宮「關公文化節」登場 人氣IP全員到齊

桃園蘆竹誠聖宮即日起至8月6日舉辦「2026關公文化節」系列活動，重頭戲8月1日下午1點起神禧夜巡遶境，廟方重金邀請北港朝天宮冠軍真人藝閣，攜手忍者龜、猩猩、毛怪、皮卡丘、瑪利歐兄弟及LABUBU等造型小巴壓軸登場，也歡迎信眾在遶境路線置備香案，迎接各路神尊的祝福。

桃園市議員、誠聖宮主委劉勝全表示，系列活動由19日舉辦的「天貺日開天門補運補財庫祭改祈福法會」揭開序幕，天貺日是玉皇大帝開啟天門巡視人間的好日子，每年只有1次，適合請求上天賜福、求財、補運、赦罪，祈求健康順利，當天信眾齊聚誠聖宮祈求下半年順利平安。

劉勝全指出，接續除了8月1日的神禧夜巡遶境，8月2日下午3點起舉辦關公有愛公益市集，100元現金可換200元公益園遊券，今年融入客家元素「吃客饌粄香起舞」，看舞蹈、聽客音、吃客饌，享受各式美食又可做愛心。8月3日至5日舉辦酬神謝戲、文化藝術推廣、祈福點燈、祝壽，8月6日（農曆6月24日）上午8點舉行關聖帝君聖誕誦經禮讚、梨園大戲、關聖帝君聖誕團拜大典。

劉勝全表示，每年關聖帝君聖誕，誠聖宮都會以公益方式祝壽，本次公益市集募得善款將全數捐贈慈善機構；此外，蘆竹消防分隊山腳分隊也將CPR救生訓練、火災逃生濃煙體驗、滅火射水體驗帶到園遊會現場，從小扎根救援防災知識，歡迎信眾共襄盛舉。