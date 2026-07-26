桃園聖帝公帶你遊大溪 社頭文化走進年輕世代 隊伍首次裝空品監測器

桃園市「聖帝公帶你遊大溪」周末、周日熱鬧登場，副市長蘇俊賓參加活動並預告今年關聖帝君遶境首次在隊伍架設音量、空氣品質監測器，一旦遶境分貝、細懸浮微粒超標，可以馬上改善，環保、文化、信仰兼顧。

蘇俊賓表示，市府去年制定輔導宗教遶境活動作業要點，創全國之先推動「自主檢核表」，讓遶境活動在一開始規畫即符合環保減香、少噪音、少垃圾等等友善環境作法，去年普濟堂、大溪區社團民俗技藝協會踴躍支持。

普濟堂、大溪社團區民俗技藝協會今年與環保局進一步推動「智慧環保遶境」，由市府提供結合噪音、細懸浮微粒PM2.5的監測儀，架在遶境車隊，即時顯示遊行過程的空氣品質與音量分貝數值，若數值過高，例如超過遶境地點噪音管制標準，或PM2.5高於54.4 µg/m3，可立即調整擴音設備音量或減少燃炮，達到自主監測與自主管理，共同讓宗教文化傳承與環境保護齊頭並進，一起打造「神明開心、居民安心」的城市節慶新風貌。

蘇俊賓表示，大溪普濟堂、關聖帝君遶境及社頭文化，承載世代相傳的生活記憶，是大溪珍貴的百年文化資產；今年「聖帝公帶你遊大溪」結合地方文化、商圈及體驗活動，帶領民眾從不同面向認識大溪。

蘇俊賓指出，傳統文化能否持續傳承，關鍵在於以更多元、貼近生活的方式與人們連結，讓年輕世代主動接觸、參與並延續地方文化。大溪區社團民俗技藝協會長期與普濟堂合作，整合地方社頭及商圈資源，透過創新活動使傳統文化不再侷限於祭祀儀式，尤其有許多親子同行，可以近距離接觸神將、北管、墨斗陣等，在親身體驗後更進一步認識百年社頭文化。

蘇俊賓說，他日前在普濟堂關聖帝君見證下，在樂天桃園棒球場開球，宣傳大溪精彩民俗文化，之後將第三度與嘉天宮同義堂的師傅們一同扛神將遶境，迎接六廿四關聖帝君聖誕慶典，讓「大溪大禧」這個品牌持續獲得更多關注與支持。

大溪區社團民俗技藝協會理事長張逢銘說明，協會辦活動早期稱為「神之行腳」，近兩年轉型並更名為「聖帝公帶你遊大溪」，推廣每年農曆六月廿四日的關聖帝君慶典文化，讓民眾透過走讀方式近距離接觸傳統文化，更深入認識大溪多元面貌，也邀請全台遊客共襄盛舉。

環保局今年將首次實在廟會遶境隊伍架設音量、空品監測設備，蘇俊賓（左）參加大溪廟會活動了解設備的使用狀況。圖／新聞處提供