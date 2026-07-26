大部分閒置20多年 苗栗市鯨友百貨拚活化 公所啟動長照可行性評估

苗栗市鯨友百貨（原中苗市場）大部分閒置20多年，租約今年底到期，市公所規畫長照福利機構，210萬元啟動可行性評估，約半年完成報告，同步整合地上建築所有權人，拚活化也解決長照需求。

苗栗市中山路、至公路口鯨友百貨地上10層、地下3層，市公所獎勵民間投資興建，1996年大樓完工，建商依攤位面積銷售投資人，並開設百貨公司，曾經風光一時，但不到1年熄燈，除了中山路一樓店面出租麥當勞至今持續營業，至公路1樓店面去年7月起招租4次都流標，其餘大部分閒置至今，建物產權包括公所、建商及投資人，租約今年至今年12月31日，市公所規畫長照福利機構。

市公所日前在代表會提案210萬元可行性評估經費，審查時引發爭議，市民代表李建宏認為鯨友百貨產權結構複雜，目前所有權人又有意見，全案還存在變數，且下屆市長選舉在即，暫時先保留提案，完成整合再後續可行性評估，避免浪費規畫費，經過表決通過公所提案。

公所指出，公所確定鯨友百貨市場用地約485坪，可以多目標用途使用長照福利機構，因建物所有權租約到今年底，公所有主導權，初步評估以現有醫療及長照醫療網絡為基礎，建置苗栗市長期3.0示範據點，3至10樓供日照及長照住宿使用，1、2樓維持市場使用。

鯨友百貨規畫長照可行性評估，可行性評估約半年完成，公所同步整合，建物所有權人如果提出長期可行性方案，公所也會審酌，如果朝長照方向，預期有活化資產，接軌在地醫療資源，切合社會需求，及紓緩家庭照顧壓力等效益。