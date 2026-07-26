苗栗縣去年還債21億歷來最多 審計室：量入為出、加速還債

苗栗縣去年總預算決算審定剩餘10億餘元，連續10年剩餘，還債21億多元，也是歷年最高，不過，苗栗縣審計室認為負債仍高於債限，建議評估增加金額加速還債，量入為出推行非法定福利項目，促進施政長遠發展。

縣府強調已經努力還債，去年除了依行政院核定的還債償債計畫，還了5.5億元，並多還約16億元，至於非法定福利項目，例如今年6月擴大敬老愛心卡搭計程車，7月至農會消費，7月補助80歲以上老人、70歲以上原住民健保費，縣府評估稅收成長3至4億元，縣府稅務局加徵印花稅3.85億元留地方的財源，縣府量入為出，循序漸進邁向6都福利水準。

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，財政議題備受注目，審計室審核縣府去年總決算結果，將於8月4日議會臨時會報告，審定歲入為335億7972萬餘元，自籌財源65億3843萬餘元，占19.47％，近3年新低，歲出325億7816萬餘元，剩餘10億155萬餘元，舉債81億5300萬元，還債91億8444萬餘元，1年以上長期債務195億7832萬餘元，未滿1年短期債務130億4533萬餘元，2024年減少21億3147萬餘元。

審計室指出，財政收支劃分法修正後，縣府統籌分配稅款由去年81.89億元，增加至今年217.35億元，成長165％，但去年底長債比率43.23％，短債比率38.97％，超出債限比率，雖符合行政院核定償債進度計畫，但期程最久須至2047年，且因市場利率調升，截至去年底，債務付息支出6.16億元，負擔仍沉重，不利施政長遠發展，請縣府優先以降低債比，持續符合法定債限為目標，妥適規畫獲配增額統籌分配稅款，挹注償債額度。

此外，2022年非法定福利項目支出5474萬餘元，增加至2024年3億6983萬餘元。2024年新增敬老禮金、學生午餐加碼、婚後孕前健康篩檢、凍卵補助、卵巢功能檢查5項，支出2億8239萬餘元，以敬老禮金支出1億9616萬餘元最多，若估算敬老禮金2025年至2029年經費籌措需求，總額12億2477萬餘元。

地方政府自籌財源占社會福利支出之比例越高，代表維持目前社會福利服務水準能力較高，經推算2022年至2024年縣政府自籌財源占社會福利支出比例，從12182.13％，下降至1806.82％，顯示縣政府維持現行各項社會福利支出之能力降低，宜衡酌非法定外社會福利政策，期使有限資源妥適運用，以維持政府財政永續發展。