選情初探／楊梅新人輩出 藍綠皆遇脫黨參選

二○二六選戰將至，桃園市第九選區（楊梅）應選四席議員，民進黨推派現任議員鄭淑方、新人項柏翰，國民黨則由議員周玉琴與新人古振豐參戰，但藍綠都有人脫黨參選，加上無黨籍議員李家興，形成七搶四局面。

楊梅本屆原有鄭淑方、周玉琴、李家興及涂權吉，因涂轉戰立委成功，多出一席空間，成為兵家必爭之地，藍綠都推新人搶攻席次。

民進黨在楊梅提名二席，初選結果由鄭淑方、項柏翰勝出，但參與初選的前里長黃盈淇對初選有疑慮，認為提出複查無下文，六月退黨參選，為綠營選情增加不確定性；綠營人士認為，黃盈淇退黨參選，已造成部分支持者不滿，舉辦民調初選，就是希望整合黨內聲音，全力贏得今年選舉為目標，黃已打亂原本的選舉規畫，無法信服。

面對黃脫黨參選，項柏翰坦言確實有影響，但會調成好步調與節奏，爭取更多選民支持；鄭淑方說，目前尚未開放登記，但現況看起來競爭激烈，仍會做好自己的工作，這樣對楊梅來說也是好事，有老幹新枝都是必要的。

國民黨除周玉琴爭取連任，新人初選由古振豐勝出。另外，涂權吉立委服務團隊前執行長劉定唐未參加初選，但近日掛出參選看板，強調參選到底；面對新人來勢洶洶，周玉琴指現在選舉除了顧基本盤，還要經營網路，比較辛苦，也會怕成效不好，還有繼續努力的空間。

除了藍綠，無黨籍議員李家興也爭取連任。他表示，面對新人輩出，該做的就是做好選民服務，爭取民眾支持。