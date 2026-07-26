熊出沒！ 雪霸油婆蘭山區見黑熊

雪霸國家公園油婆蘭山區近日有台灣黑熊出沒，登山民眾巧遇直呼幸運，但也緊張到不敢喘息。雪管處研判這隻黑熊可能是今年在武陵志樂山野放後持續追蹤的個體，呼籲近期準備前往油婆蘭山區民眾提高警覺，遇到黑熊切記保持冷靜，勿裝死或爬到樹上躲避。

雪管處指出，吳姓山友是七月廿二日從油婆蘭山屋下山時發現熊蹤，依山友描述，黑熊當時正在覓食，因植被遮蔽未能拍攝完整畫面。要登大、小劍山必須走松茂林道，中途會住油婆蘭山屋，此路徑過去不曾聽聞熊出沒，直到去年才有人目睹，不確定此次發現的黑熊是否與去年同一頭。

雪管處指出，進入黑熊棲息環境，應做好預防措施，盡量結伴同行，避免在晨昏及夜間黑熊出沒時間活動，食物、廚餘及垃圾也要收好，防止氣味吸引黑熊靠近。另外，可攜帶熊鈴或其他可發出聲響的物品，避免黑熊靠近，最好也攜帶防熊噴霧備用。

若遇黑熊時切勿裝死，也不要爬樹，面向黑熊並保持鎮定，緩慢且安靜地往反方向離開。若黑熊持續接近或出現威嚇行為，仍應面向黑熊，必要時可大聲喝斥、揮舞器具嚇阻脫身。

林業及自然保育署新竹分署也指出，大鹿林道東線、觀霧地區及九九山莊周邊也是黑熊出沒熱區，九九山莊周邊監測區域多次拍到影像，顯示黑熊活動範圍廣泛，且族群逐漸往淺山地區擴張，有接近人類活動區域的趨勢，請提高警覺。