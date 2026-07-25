桃園市社會局第一區少年福利服務中心「2026少年故事發聲」倡議培訓計畫今天登場，首日課程邀請中華民國更生少年關懷協會主任陳彥君與知名饒舌歌手「栗子」分享陪伴及成長的心路歷程，也透過饒舌押韻接龍帶領青少年為自己獨特的人生譜曲。

桃園第一區少年福利服務中心由桃園市社會局委託中華民國更生少年關懷協會辦理，主任陳彥君分享「倡議發聲計畫」初衷，指18年前第一次踏進台北少年觀護所，發現社會往往只看見少年犯錯的一面，忽略了他們的成長環境及努力，「如果願意聆聽，可以聽見許多他們的生命故事，看見他們面對困境時的韌性，因此有了這項計畫」。

栗子曾待過少觀所，也在少觀所認識更生少年關懷協會。他表示，當年曾吃到協會準備的接風餐，後來相繼參與報導採訪及「未來咖啡」開幕演出，正因為協會無條件包容並準備一展長才的舞台，讓他能朝熱愛的興趣發展前進。

課程中，少年也分享心中對成功的想像及未來夢想，有人想成為一個平凡人，有人想成為能幫助別人的人，也有人想和喜歡的人共組家庭，夢想雖樸實無華，但溫暖人心。

此外，栗子也帶領少年押韻接龍、雙韻練習，逐步理解饒舌創作技巧，再運用饒舌九宮格蒐集到的故事與關鍵字，創作屬於自己的第一首饒舌作品；少年「小姜（化名）」分享，原來自己以為不怎麼樣的生命故事，也能成為一首好聽的饒舌歌曲，「感覺超帥」。

協會指出，四天系統化課程接棒打造全方位生命故事種子講師，陪伴少年從心理梳理、聲音情感到故事表達，奠定故事倡議實力，期待陪伴這群少年走入校園與社會，撕下標籤，從「被幫助者」到「社會倡議者」。

陳彥君表示，少年發聲計畫希望透過音樂、表演與故事創作，讓少年重新整理生命經驗，找到自己的聲音，同時也讓社會有機會聽見那些過去不曾被理解的故事。

中華民國更生少年關懷協會攜手MC「栗子」，教少年為自己生命譜曲。圖／中華民國更生少年關懷協會提供

中華民國更生少年關懷協會攜手MC「栗子」，教少年為自己生命譜曲。圖／中華民國更生少年關懷協會提供

中華民國更生少年關懷協會攜手MC「栗子」，教少年為自己生命譜曲。圖／中華民國更生少年關懷協會提供

中華民國更生少年關懷協會攜手MC「栗子」，教少年為自己生命譜曲。圖／中華民國更生少年關懷協會提供