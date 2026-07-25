桌球／日本T聯賽首次海外開幕戰竹縣登場 楊文科、鄭怡靜開球揭幕

日本最高層級職業桌球聯賽Nojima T.LEAGUE 2026-2027賽季今天開幕，聯盟史上首場海外開幕戰首度移師新竹縣立體育館。新竹縣長楊文科與桌球名將鄭怡靜共同開球，象徵賽事正式揭幕，也展現新竹縣承辦國際大型體育賽事及推動國際體育交流的成果。

本次賽事由新竹在地品牌「蛋牌（the egg）」、日本T.LEAGUE與新竹縣政府合作舉辦，集結男女子四支職業勁旅，並邀請台灣名將林昀儒、鄭怡靜返台參賽。開幕儀式由楊文科與鄭怡靜共同開球，為聯盟史上首場海外開幕戰揭開序幕。

楊文科表示，感謝日本T.LEAGUE及在地品牌「蛋牌」總經理陳昱成促成賽事落腳新竹縣，讓聯盟首場海外開幕戰在新竹縣體育館舉行，深感榮幸。他指出，新竹縣長期投入各項運動發展，全力支持國際賽事舉辦，並期盼青年選手透過觀摩世界級球員競技，汲取經驗，未來站上國際舞台。

新竹縣政府教育局表示，縣府近年持續完善運動場館、爭取大型國際賽事，此次T.LEAGUE海外開幕戰選在新竹縣立體育館，不僅肯定新竹縣場館與辦賽能力，也讓新竹站上國際體育舞台，展現運動城市實力。

賽事邀請新竹縣小小桌球選手擔任進場球童，近距離感受世界級球員風采。中場表演則由金曲客語歌手黃子軒攜手北埔國小「陽陽北埔合唱團」演出，展現新竹客家文化特色，迎接日本及各地球迷。

教育局長蔡淑貞表示，期盼透過T.LEAGUE海外開幕戰深化台日體育與文化交流，讓新竹縣成為台日體育交流平台。本次賽事焦點為旅日名將林昀儒、鄭怡靜返台出賽，分別代表木下Meister東京、木下Abyell神奈川迎戰日本勁旅，讓台灣球迷在家門口欣賞世界級職業桌球賽事。

竹縣長楊文科與桌球名將鄭怡靜共同開球，今天也展現新竹縣承辦國際大型體育賽事及推動國際體育交流的成果。圖／縣府提供

本次賽事由新竹在地品牌「蛋牌（the egg）」、日本T.LEAGUE與新竹縣政府合作舉辦，集結男女子四支職業勁旅。圖／縣府提供