百歲書法家楊雲貴辭世 竹縣府頒褒揚狀表彰貢獻

新竹縣峨眉鄉百歲國寶級書法家楊雲貴日前辭世，享壽103歲。新竹縣政府今天於追思會上頒發褒揚狀，由副縣長徐元棟代表頒給家屬，表彰其一生對文史與藝術的卓越貢獻。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，楊雲貴出生於民國13年，精通楷書與行書，風格嚴謹富韻味，且熟悉在地文史脈絡，被譽為新竹縣地方文史「教科書」。

縣府表示，楊雲貴的墨寶廣受肯定，峨眉鄉隆盛宮、丹桂宮等廟宇門柱皆有其題詞，也曾將部分名家墨寶贈予獅頭山勸化堂典藏，為在地宗教與藝文交流留下極為珍貴的歷史紀錄。

楊雲貴多才多藝，縣府指出，他精通二胡與客家八音，於琴棋書畫皆有深厚造詣，曾任新竹縣政府縣政顧問，長期協助保存文化記憶，更是縣長楊文科的叔公，在家族與地方上極具威望，對文化保存與政務推動貢獻良多，深受各界敬重。

縣府表示，今天追思儀式莊嚴肅穆，由徐元棟代表主持並頒發褒揚狀，由楊雲貴長子楊岳勳代表接受，讚揚楊雲貴一生立德、立言、立藝，樹立崇高楷模，其精神與貢獻將永為後人典範。