亞洲植物博覽會第二日論壇登場 逾百個植物品牌擺攤展售特色植栽

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」24日於桃園會展中心開幕，今（25日）邁入第二天，活動除舉辦「亞洲植感論壇」，邀集來自泰國、印尼及台灣的植物產業專家分享國際市場趨勢外，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，展場人潮絡繹不絕。

桃園市副秘書長金志聿出席論壇表示，桃園作為國際門戶，近年積極推動「植感桃園」計畫，協助青年農民及植物產業朝品牌化、精緻化及國際化發展。市府日前率團前往泰國參與「曼谷國際植物展」，此次也邀請多位國際講者來台交流，期盼透過跨國合作，深化亞洲植物產業鏈結，提升桃園植物產業的國際能見度。

本次論壇由「艸植感」負責人方明軒擔任引言人，邀請泰國「曼谷國際植物展」創辦人Sappasiri Chaovanich（Mr. Home）、印尼植物品牌Onlyplants創辦人暨執行長Sean William Salim，台灣觀賞植物業界資深代表梁瑞方總經理、植物國際展資深品牌「台灣愛仙會」主辦人盧映文、鹿角蕨玩家「木丘植人」高亞詮，分別分享國際植物市場趨勢、品牌經營經驗及台灣鹿角蕨栽培與育種成果，與現場民眾交流植物產業發展的新契機。

除論壇外，展場匯聚超過美、日等100家植物品牌展售各式特色植物與園藝商品，其中多款珍稀觀葉植物吸引收藏玩家及植物愛好者駐足選購，帶動展場買氣，也讓民眾近距離感受植物美學與綠色生活的魅力。

桃園市政府農業局表示，博覽會將於26日迎來最後一天展期，上午將舉辦「植感青農暨桃園好農發表會」，邀集豐滄米香、双霖茶莊、添丁養生黑木耳、蘭園養蜂場、佳麗果物及鼎好黑豬肉創意工廠等6家桃園青農品牌展售特色農產品；下午則安排品牌互動活動。

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽。圖／桃園市農業局提供

桃園市政府副祕書長金志聿（中）與曼谷國際植物展創辦人Sappasiri Chaovanich（右3）、農業局長陳冠義（左2）等出席2026亞洲植物博覽會-亞洲植感論壇。圖／桃園市農業局提供