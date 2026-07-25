快訊

有殺人刑案記錄…攜爆裂物闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

紅霞外圍環流發威！台東知本道路成河、祖孫受困溪谷 綠島再現水龍捲

亞洲植物博覽會第二日論壇登場 逾百個植物品牌擺攤展售特色植栽

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供
由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」24日於桃園會展中心開幕，今（25日）邁入第二天，活動除舉辦「亞洲植感論壇」，邀集來自泰國印尼及台灣的植物產業專家分享國際市場趨勢外，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，展場人潮絡繹不絕。

桃園市副秘書長金志聿出席論壇表示，桃園作為國際門戶，近年積極推動「植感桃園」計畫，協助青年農民及植物產業朝品牌化、精緻化及國際化發展。市府日前率團前往泰國參與「曼谷國際植物展」，此次也邀請多位國際講者來台交流，期盼透過跨國合作，深化亞洲植物產業鏈結，提升桃園植物產業的國際能見度。

本次論壇由「艸植感」負責人方明軒擔任引言人，邀請泰國「曼谷國際植物展」創辦人Sappasiri Chaovanich（Mr. Home）、印尼植物品牌Onlyplants創辦人暨執行長Sean William Salim，台灣觀賞植物業界資深代表梁瑞方總經理、植物國際展資深品牌「台灣愛仙會」主辦人盧映文、鹿角蕨玩家「木丘植人」高亞詮，分別分享國際植物市場趨勢、品牌經營經驗及台灣鹿角蕨栽培與育種成果，與現場民眾交流植物產業發展的新契機。

除論壇外，展場匯聚超過美、日等100家植物品牌展售各式特色植物與園藝商品，其中多款珍稀觀葉植物吸引收藏玩家及植物愛好者駐足選購，帶動展場買氣，也讓民眾近距離感受植物美學與綠色生活的魅力。

桃園市政府農業局表示，博覽會將於26日迎來最後一天展期，上午將舉辦「植感青農暨桃園好農發表會」，邀集豐滄米香、双霖茶莊、添丁養生黑木耳、蘭園養蜂場、佳麗果物及鼎好黑豬肉創意工廠等6家桃園青農品牌展售特色農產品；下午則安排品牌互動活動。

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供
由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽。圖／桃園市農業局提供
由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽。圖／桃園市農業局提供

桃園市政府副祕書長金志聿（中）與曼谷國際植物展創辦人Sappasiri Chaovanich（右3）、農業局長陳冠義（左2）等出席2026亞洲植物博覽會-亞洲植感論壇。圖／桃園市農業局提供
桃園市政府副祕書長金志聿（中）與曼谷國際植物展創辦人Sappasiri Chaovanich（右3）、農業局長陳冠義（左2）等出席2026亞洲植物博覽會-亞洲植感論壇。圖／桃園市農業局提供

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供
由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」邁入第二天，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，吸引人潮駐足。圖／桃園市農業局提供

泰國 金志聿 印尼

延伸閱讀

亞洲植物博覽會首度在桃園 設一站式檢疫方便外國客

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

金鼎獎揭曉 資深出版人陳雨航獲特別貢獻獎

免學測30歲還能讀大學拿學位 嘉義2國立大學開辦「30+大學」

相關新聞

空橋落成…桃園串聯兩美術館 成文化新地標

桃園市立美術館人行空橋近日完工，全白造型設計和馬路綠化帶形成鮮明對比，十分吸睛，也代表美術館距離竣工啟用邁進一步。

亞洲植物博覽會第二日論壇登場 逾百個植物品牌擺攤展售特色植栽

由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦的「2026亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo 2026）」24日於桃園會展中心開幕，今（25日）邁入第二天，活動除舉辦「亞洲植感論壇」，邀集來自泰國、印尼及台灣的植物產業專家分享國際市場趨勢外，現場逾100個植物品牌展攤同步展售特色植栽，展場人潮絡繹不絕。

竹市鹽港溪驚傳油汙 市府：中油輸油管線洩漏成汙染源

新竹市政府日前接獲民眾反映，內湖里鹽港溪出海口白雲橋下及內湖路一帶出現油味及水面油汙情形。市長高虹安表示，環保局於今年7月9日颱風來襲前夕接獲通報後，第一時間啟動應變機制，立即派員攜帶吸油棉、攔油索等設備前往現場進行圍堵及油汙處理，同步展開汙染源追查。經循線查明，並由中油公司確認洩漏源頭為輸油管線，環保局後續持續監控中油公司處置進度，確保洩漏源獲有效控制，降低環境影響，維護鹽港溪流域及周邊環境品質。

新竹縣新增2處測速照相限速50公里 竹北溪洲路、竹東中興路9月起執法

為提升道路交通安全、降低交通事故發生率，新竹縣政府警察局新增2處固定式測速照相設備，地點位於竹北市與竹東鎮兩處，並將於9月1日起正式啟用，提醒用路人行經相關路段務必遵守速限、減速慢行。

桃園推食農教育結合減碳科技 學童體驗仙草種植、客家福菜文化

桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動，邀請近百位幼兒園學童及大東社區發展協會志工共同參與，透過種植在地特色作物「仙草2號－香華」、導入生物可分解農膜，以及體驗客家福菜製作，將食農教育、環境永續及客庄文化融入實作課程。

桃園新屋公車乘客少 4公車路線改桃小巴運行

桃園市政府為建置完整交通路網，檢視中壢至新屋市區公車載客量發現部分路段乘客偏少，決定將部分路段改由桃小巴運行，並於27日起在新屋區試辦4條桃小巴路線，以維持地方居民平時通勤通學需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。