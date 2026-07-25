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竹市鹽港溪驚傳油汙 市府：中油輸油管線洩漏成汙染源

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
環保局後續持續監控中油公司處置進度，確保洩漏源獲有效控制，降低環境影響，維護鹽港溪流域及周邊環境品質。圖／市府提供
環保局後續持續監控中油公司處置進度，確保洩漏源獲有效控制，降低環境影響，維護鹽港溪流域及周邊環境品質。圖／市府提供

新竹市政府日前接獲民眾反映，內湖里鹽港溪出海口白雲橋下及內湖路一帶出現油味及水面油汙情形。市長高虹安表示，環保局於今年7月9日颱風來襲前夕接獲通報後，第一時間啟動應變機制，立即派員攜帶吸油棉、攔油索等設備前往現場進行圍堵及油汙處理，同步展開汙染源追查。經循線查明，並由中油公司確認洩漏源頭為輸油管線，環保局後續持續監控中油公司處置進度，確保洩漏源獲有效控制，降低環境影響，維護鹽港溪流域及周邊環境品質。

高虹安表示，市府極為重視環境保護與公共安全，面對突發性油汙洩漏事件，市府除要求中油公司肩負應有企業責任、24小時派員巡查與替換防汙資材外，更督導中油於日前完成管線開挖作業，以確認油汙洩漏源頭。

後續於中華路六段208號前尋獲滲漏點，並完成管線更換、汙染土方清運及客土與輕質混凝土回填。高虹長強調，市府將持續嚴格把關，落實汙染防治。

環保局說明，目前滲漏管線已完成換管與壓力測試，清理出的油汙土方亦已運回供油服務中心妥處。針對後續作為，市府要求中油公司須儘速提出完整調查報告及應變措施，交由市府審視，並依據相關調查報告結果，研議後續相應措施。

高虹安也特別提醒相關事業單位，應定期檢視管線及儲槽安全，落實自主管理，共同維護竹市水質安全與環境永續。

市府現場查核並告知中油公司需提送調查報告。圖／市府提供
市府現場查核並告知中油公司需提送調查報告。圖／市府提供

市府第一時間啟動應變機制，立即派員攜帶吸油棉、攔油索等設備前往現場進行圍堵及油汙處理。圖／市府提供
市府第一時間啟動應變機制，立即派員攜帶吸油棉、攔油索等設備前往現場進行圍堵及油汙處理。圖／市府提供

中油 高虹安 中油公司

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