桃園推食農教育結合減碳科技 學童體驗仙草種植、客家福菜文化

桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動，邀請近百位幼兒園學童及大東社區發展協會志工共同參與，透過種植在地特色作物「仙草2號－香華」、導入生物可分解農膜，以及體驗客家福菜製作，將食農教育、環境永續及客庄文化融入實作課程。

農業局長陳冠義表示，本次活動導入「生物可分解農膜」種植仙草，不僅能有效抑制雜草、提升作物生長品質，農膜更可於自然環境中分解為水與二氧化碳，減碳效益超過六成，省去傳統農膜回收處理負擔，兼顧農業生產與環境保護。未來也將安排學童參與仙草採收體驗，讓孩子從播種到收成完整認識作物生長歷程，體會農民辛勞，實踐「吃在地、食當季」的理念。

除田間種植外，現場也安排客家福菜製作體驗，幼兒園學童在志工帶領下，親手將芥菜揉壓、裝瓶，學習客家傳統醃漬工藝，從實作中認識保存食物的生活智慧，也讓客庄文化在世代交流中持續傳承。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，本次栽植的仙草預計9月收成，希望透過親身參與種植過程，讓孩子了解農作物從田間到餐桌的生產歷程與食品安全觀念。近年楊梅區農會也持續推動仙草產業多元發展，除仙草雞、仙草凍及仙草茶包等產品外，更開發仙草吐司、仙草冰淇淋及仙草藥膳排骨等特色商品，提升在地農產品附加價值。

陳冠義表示，市府將持續結合農會、社區及學校推動食農教育，透過寓教於樂的體驗課程，讓更多孩子認識在地農業、珍惜食物及關注環境永續，並以「一個孩子影響一個家庭」為目標，將食農教育理念深植生活，共同打造兼具文化傳承與永續發展的農業城市。