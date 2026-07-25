快訊

NBA／指詹姆斯去費城不對勁！「零號探員」吐槽76人：雕像小得可憐

國民黨代表提將蕭敬嚴、丁瑀送考紀會！李乾龍這樣說

川普擊殺哈米尼弄巧成拙？美情報：穆吉塔巴比父親更想擁核

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園推食農教育結合減碳科技 學童體驗仙草種植、客家福菜文化

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動。圖／桃園市農業局提供
桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動。圖／桃園市農業局提供

桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動，邀請近百位幼兒園學童及大東社區發展協會志工共同參與，透過種植在地特色作物「仙草2號－香華」、導入生物可分解農膜，以及體驗客家福菜製作，將食農教育、環境永續及客庄文化融入實作課程。

農業局長陳冠義表示，本次活動導入「生物可分解農膜」種植仙草，不僅能有效抑制雜草、提升作物生長品質，農膜更可於自然環境中分解為水與二氧化碳，減碳效益超過六成，省去傳統農膜回收處理負擔，兼顧農業生產與環境保護。未來也將安排學童參與仙草採收體驗，讓孩子從播種到收成完整認識作物生長歷程，體會農民辛勞，實踐「吃在地、食當季」的理念。

除田間種植外，現場也安排客家福菜製作體驗，幼兒園學童在志工帶領下，親手將芥菜揉壓、裝瓶，學習客家傳統醃漬工藝，從實作中認識保存食物的生活智慧，也讓客庄文化在世代交流中持續傳承。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，本次栽植的仙草預計9月收成，希望透過親身參與種植過程，讓孩子了解農作物從田間到餐桌的生產歷程與食品安全觀念。近年楊梅區農會也持續推動仙草產業多元發展，除仙草雞、仙草凍及仙草茶包等產品外，更開發仙草吐司、仙草冰淇淋及仙草藥膳排骨等特色商品，提升在地農產品附加價值。

陳冠義表示，市府將持續結合農會、社區及學校推動食農教育，透過寓教於樂的體驗課程，讓更多孩子認識在地農業、珍惜食物及關注環境永續，並以「一個孩子影響一個家庭」為目標，將食農教育理念深植生活，共同打造兼具文化傳承與永續發展的農業城市。

桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動。圖／桃園市農業局提供
桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動。圖／桃園市農業局提供

食農教育 桃園 農會

延伸閱讀

原民農耕智慧專書 「走進彼桑拉返」發表英文版

中美晶、環球晶、續升綠能 攜手IC之音與玄奘大學舉辦公益科普營

原民、客家風味進校園 新北培訓校廚為營養午餐添特色

屏東農業大學開學 百大青農校友分享經驗

相關新聞

空橋落成…桃園串聯兩美術館 成文化新地標

桃園市立美術館人行空橋近日完工，全白造型設計和馬路綠化帶形成鮮明對比，十分吸睛，也代表美術館距離竣工啟用邁進一步。

桃園推食農教育結合減碳科技 學童體驗仙草種植、客家福菜文化

桃園市農業局攜手楊梅區農會，24日於鄉田有機農場舉辦食農教育仙草種植體驗活動，邀請近百位幼兒園學童及大東社區發展協會志工共同參與，透過種植在地特色作物「仙草2號－香華」、導入生物可分解農膜，以及體驗客家福菜製作，將食農教育、環境永續及客庄文化融入實作課程。

桃園新屋公車乘客少 4公車路線改桃小巴運行

桃園市政府為建置完整交通路網，檢視中壢至新屋市區公車載客量發現部分路段乘客偏少，決定將部分路段改由桃小巴運行，並於27日起在新屋區試辦4條桃小巴路線，以維持地方居民平時通勤通學需求。

桃園9.3公頃的埤塘公園明年動工 示意圖一細節惹議

桃園市航空城工程處負責「龍樹坑公園（公38）再生計畫」，宣布工程完成設計，預計明年3月動工、118年完工，但公園示意圖指民眾不僅能散步騎車，還能在此放風箏，引發民眾質疑；航空城工程處回應，航空城範圍禁止放風箏，示意圖引發民眾誤解，深感抱歉，未來會更加謹慎注意。

桃園市立美術館…白色加通透設計 維護工作不易

桃園市立美術館工程接近尾聲，隨著日前人行空橋完成，整體造型逐漸顯露，儼然成為地方新地標，不過外界也好奇建築如何維持潔淨亮白，尤其兒美館已啟用二年，外觀依舊如新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。