桃園新屋公車乘客少 4公車路線改桃小巴運行

桃園市政府為建置完整交通路網，檢視中壢至新屋市區公車載客量發現部分路段乘客偏少，決定將部分路段改由桃小巴運行，並於27日起在新屋區試辦4條桃小巴路線，以維持地方居民平時通勤通學需求。

桃園市交通局表示，新屋區原有「5650新屋-楊梅」路線，因平均每班次載客數約4.15人次，人數偏少，因此改為「5650B新屋-楊梅」由亞通客運桃小巴運行。

另外，「5027(A)中壢-後湖」、「5030中壢-下北湖」及「5031中壢-蚵間里福興宮」雖然在中壢乘客旅客多，但進入新屋區，平均每班次載客人數今僅3名至5名，因此將新屋區主要道路以外路線轉由捷乘客運桃小巴提供服務，轉型後的路線分別為「5027B新屋-後湖」、「5027C新屋-後湖」、「5031A新屋-蚵間里福興宮」，而現有的「5028新屋-下北湖」也將增班。試辦日期自7月27日至10月26日止。

交通局指出，本次路線調整後，桃小巴共提供平日70班次、假日67班次服務，持桃園市市民卡乘車免費，透過增加班次及小型車輛彈性調度，不僅可縮短民眾候車時間、提升班次密度，也讓新屋區居民前往中壢、新屋市區及沿線聚落更加便利，滿足通勤、通學、就醫、採買及轉乘等日常交通需求。

桃園市新屋區市區公車乘客少，市府決定改由桃小巴提供服務。圖／桃園市交通局提供

桃園市新屋區市區公車乘客少，市府決定改由桃小巴提供服務。圖／桃園市交通局提供