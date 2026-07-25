桃園市政府交通政策的核心目標是降低交通事故與死傷，而非開單取締。示意圖：資料照

民進黨桃園市長參選人黃世杰批評桃園市政府交通執法「缺乏人情味」後，桃園市政府今（24）日發布新聞稿反擊，強調市府交通政策的核心目標是降低交通事故與死傷，而非開單取締。新聞處長羅楚東表示，市府近年在人口、車輛持續增加及重大交通建設同步施工的情況下，交通事故死傷仍連續3年下降，科技執法路口事故及行人事故均有明顯減少，質疑黃世杰忽略數據及施政成果。

羅楚東指出，桃園近年人口持續成長，由2022年的約228萬人增加至2025年的235萬人，機動車輛數也由217萬餘輛增加至231萬餘輛，成長率達6.6%，加上捷運及各項重大交通建設同步推進，道路負荷相對提高。不過，在此背景下，桃園交通違規罰鍰總額於六都排名第四，每10萬人交通事故死傷人數已連續3年下降，2025年較2023年減少378人，降幅及減少人數均居六都第一。

羅楚東表示，設置科技執法的路口事故件數減少16.63%，行人事故下降約13.17%，認為科技執法已發揮預防事故效果，質疑黃世杰將相關措施形容為「沒有人情味」，是否忽略降低交通傷亡的公共利益。

針對科技執法作業，桃園市警察局表示，每處科技執法設備正式啟用前，均設有2至3個月宣導期，並透過警察局官網公告設置地點及取締項目，搭配媒體宣導，同時在各方向設置告示牌提醒駕駛人遵守交通規則。

警察局指出，科技執法目的在於改善違規行為、預防事故，而非以開罰為目的。依統計，2025年科技執法取締件數較2024年減少約35887件，降幅約一成，顯示駕駛人逐漸養成遵守交通規則的習慣，違規情形已有改善。

羅楚東説，黃世杰的狀況外令人無奈，對市政背景接近無知，卻愛包裝自己是政策控；把早已是市政日常運作的邏輯當主張，但說不出具體內涵。黃世杰說要科技執法合理化，但他所謂的合理化具體作為是什麼？目前警方做的哪一點沒有公開透明？黃世杰說的擴大宣導和勸導期，哪一點警方沒有做？

羅楚東表示，黃世杰心中缺乏政策內涵，卻用人情味來做總結，雖意外，但也不意外，畢竟他不在意任何涉案同志的情節有多重大，依舊綁在一起，展現他與其他法律人特別不同的人格特質，市府只能尊重。

本文章來自《桃園電子報》。原文：黃世杰批科技執法缺人情味 羅楚東反擊重點是降低交通死傷