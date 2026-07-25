桃園9.3公頃的埤塘公園明年動工 示意圖一細節惹議

桃園市航空城工程處負責「龍樹坑公園（公38）再生計畫」，宣布工程完成設計，預計明年3月動工、118年完工，但公園示意圖指民眾不僅能散步騎車，還能在此放風箏，引發民眾質疑；航空城工程處回應，航空城範圍禁止放風箏，示意圖引發民眾誤解，深感抱歉，未來會更加謹慎注意。

「龍樹坑埤公園(公38)再生計畫」基地面積9.39公頃，其中水域面積約5.46公頃，因鄰近中正東路二段、台31線等重要幹道，北側是優先開發區的安置街廓社區，因此成為航空城計畫重要樞紐，但興建工程是桃園航空城統包工程其中一項，實際經費無法估算。

航空城工程處表示，公園以保留既有埤塘完整水體及自然環境，結合周邊綠廊帶系統，強化公園與周邊社區的空間串聯，並以「樂活水岸」為設計理念，塑造生活與生態共融的水岸環境。此外，公園也設置水岸平台及臨水活動空間，方便民眾親近埤塘水域，觀察水鳥及水生植栽等生態資源。

官方公園示意圖釋出後，有民眾發現風箏，質疑「航空城能放風箏嗎」；據查，龍樹坑公園基地距離桃園機場約8公里，屬飛航管制區域，嚴禁放風箏、氣球或操作遙控飛機，違者可依「民用航空法」開罰。

航空城工程處表示，桃園機場周邊建物有限高，也禁止放風箏，示意圖確實會引起民眾誤解，思慮不周，深感抱歉。

桃園市龍樹坑公園預計明年動工，示意圖顯示民眾能在此放風箏惹議，航空城工程處為此道歉。圖／桃園市航空城工程處提供

桃園市龍樹坑公園預計明年動工，示意圖顯示民眾能在此放風箏惹議，航空城工程處為此道歉。圖／桃園市航空城工程處提供