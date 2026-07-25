空橋落成 桃園串聯兩美術館 成文化新地標

桃園市立美術館人行空橋近日完工，全白造型設計和馬路綠化帶形成鮮明對比，十分吸睛，也代表美術館距離竣工啟用邁進一步。

館方表示，俗稱「大美館」的市立美術館預計今年底竣工，最快二○二八年首季開館，未來與兒美館透過空橋相連。台中綠美圖同樣以通透、簡潔、白色造型著稱，開幕後同樣成為熱門景點。

桃園市文化局指出，市立美術館與兒童美術館是二○二四年普立茲克建築獎得主山本理顯與石昭永建築師團隊共同設計，建築以「景觀化的建築，遊樂化的展館」為核心理念，山丘式的斜屋頂、開放坡道及戶外平台串連自然公共空間，民眾在此能自由漫遊，而兩館透過空橋串連，也像是在桃園這塊土地放了一本攤開的書。

大美術館與兒美館總經費約五十八點二億元，而銜接兩館的人行空橋經費約一點三四億元；負責興建空橋的新建工程處指出，空橋全長七十六公尺、寬四點七公尺，因上方有機場捷運軌道、下方有高鐵隧道及一般道路，工程有一定難度，但還是克服了，而大跨距、落柱少及扁鋼斜撐設計，也使整體外觀達到「輕、透、亮」效果。

文化局表示，大美館工程進度已達百分之九十六，目前正進行室內裝修、機電整合測試及景觀收尾等作業，預計今年第三季竣工，二○二八年第一季開館。未來，大、小美館皆採展廳驗票方式，公共服務區則免票開放，民眾可自由使用咖啡廳、文創商店、親子及藝文推廣空間，而兩館停車需求將整合於大美館，透過空橋串聯場館服務機能。

綠美圖是全台首座結合圖書館與美術館的大型場館，由日本建築師妹島和世、西澤立衛與台灣建築師劉培森設計，工程經費卅二億元；由八座大小不同、內部互相連結的建物組合而成，以「流動」和「通透」作為設計核心，透過玻璃帷幕、金屬鋁擴張網組成的外牆，讓自然光線直接照射進室內空間，開館至今吸引超過一二七萬人次。