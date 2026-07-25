白色加通透設計 維護工作不易

桃園市立美術館工程接近尾聲，隨著日前人行空橋完成，整體造型逐漸顯露，儼然成為地方新地標，不過外界也好奇建築如何維持潔淨亮白，尤其兒美館已啟用二年，外觀依舊如新。

館方坦言，維護工作確實不易，必要時還得出動「蜘蛛人」，盼大家珍惜愛護。

桃園市立兒童美術館二○二四年四月三日兒童節前夕開館，特殊景觀及豐富內容轟動一時，加上開幕期間免費入場，吸引大批人潮，假日排隊人龍綿延數百公尺，甚至要等上一、二個小時才能入場；館方統計，兒美館二○二四年入館人次約廿八點五萬名，正式收費後，人次去年略減至十六萬名，但今年截至六月已突破十萬名，正穩定成長。

兒美館目前因暑假進入參觀旺季，平日約有五百名到八百名遊客入館，假日則落在一千名到兩千名之間。由於兒美館啟用迄今二年，有民眾好奇場館外觀為何能維持長年潔白透亮。

館方表示，大美館與兒美館的外觀設計都採用「玻璃帷幕」搭配具柔軟曲線的白色「沖孔鋁製遮陽板」，由於館舍整體設計以白色為主體，加上雙層外牆設計，清潔維護困難度確實比一般建築高，除了出動特殊機械設備，清潔人員也必須穿戴繩索吊掛，如「蜘蛛人」般在玻璃帷幕與鋁板穿梭，清理機械無法處理的細節。

台中綠美圖外觀也採用大面積白色設計，清潔也得靠人力高空作業，但建物外層有金屬鋁擴張網，使牆面不容易沾黏粉塵，且擴張網角度是向下傾斜，下雨時，雨水會沿著網將灰塵帶走，讓積塵量降到最低。不過，市府每年仍會辦理高壓水柱清洗，保持外觀整潔。