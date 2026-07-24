環境部將提國土綠蔭政策 桃園辦第五場說明會廣納城市綠蔭建言

環境部今日於國立中央大學羅家倫講堂舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」第五場社會溝通說明會，邀集地方政府、專家學者、民間團體、產業界及民眾，共同討論都市綠蔭、樹木養護及木質資源循環等議題，廣納地方建言，作為後續政策研議的重要參考。

環境部表示，國土綠蔭政策目前仍在研議中，希望在政策形成前，廣泛蒐集地方需求與實務經驗，檢視制度可行性及推動挑戰。第五場選在中央大學舉辦，期望結合學術專業、地方治理與公民參與，深入了解桃園的都市綠蔭及高溫調適需求。

本場說明會以桃園環境特性及都市綠蔭需求為主軸，透過圖資分析與政策構想，引導各界討論綠蔭空間分布、城市降溫及公共環境改善方向，並蒐集各界建議，作為後續政策規畫參考。環境部指出，各地環境條件、土地使用及民眾需求不同，都市綠蔭無法以單一模式推動，後續將持續依各場次意見調整政策方向。

本次說明會也聚焦樹木全生命周期管理，討論基地評估、樹種選擇、養護管理、風險評估，以及修剪、更新後木質資源的分類與循環利用。針對前幾場提出的植樹空間、管線衝突、修剪品質、養護權責及專業人力等議題，環境部將持續研議樹木管理制度、技術指引及專業人才培育，並推動木質資源循環利用；「我的城市樹」全民認養平台構想，也將持續蒐集各界意見後評估推動。

環境部長彭啓明指出，國土綠網計畫為各縣市逐一辦理，預計年底會報提行政院級的國家型的都市林計畫，中央跟地方還有社區一起來推動。未來會推出相關法案是針對都市林、公共植栽的部分，會有相關明確的養護法，也預計在年底推出，舉辦說明會也希望廣納民眾的意見，幫助相關城市綠蔭、樹木保護。

桃園市副市長蘇俊賓表示，造都市林是必要的趨勢，因為都市降溫或者是氣候降溫刻不容緩。據統計，桃園也有3個區域的小熱島形成，分別為桃園都會區、中壢都會區，還有沿海觀音區一帶的工業地區，未來市府該如何善用桃園埤塘、水圳及都市林，對桃園的生態環境和氣候降溫，是接下來非常重要的重點。