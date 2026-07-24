黃世杰質疑道路缺失未改善 科技執法卻變多…桃園市府拿數據反擊

民進黨桃園市長參選人黃世杰今針對科技執法提出政策，黃世杰指出，桃園市近三年交通罰鍰收入暴增近2億元，質疑市府在道路缺失未改善前不斷增設科技執法，讓市民產生強烈剝奪感。桃園市政府回擊，黃世杰缺乏對客觀數據的理解，不該將防制死傷的成效扭曲為不近人情。

黃世杰表示，全桃園的科技執法、測速照相、闖紅燈照相等設置點，現在愈來愈多。交通罰鍰收入也一路攀升，從2023年27億4210萬元，2024年28億755萬元，再到2025年29億3781萬元，短短兩年暴增近2億元，成長7.14%。

黃世杰指出，科技是讓交通更順暢、更安全的工具，但是如果道路本身缺失還沒改善，設備卻無預警增加。市民感受到的不是更安全的用路環境，而是愈來愈多罰單，還有滿滿剝奪感。

黃世杰也說，他要推動「科技執法合理化」，市府應定期上網公布設置理由、成效數據，清楚向大眾說明，消除人民被政府當提款機的疑慮；新設科技執法，必須給予充分公告期與勸導期，並強化多元管道鄰里宣導，建立優質行車文化。

桃園市新聞處長羅楚東回擊，黃世杰對桃園近年人口、車流快速成長的背景顯然缺乏基本理解，桃園人口數從2022年228萬提升到2025年235萬，人口成長率六都第一；2022年機動車輛217萬餘輛，到2025年已增加至231萬餘輛，成長率6.6%也遠遠超過各都，加上重大交通建設全面施工，道路負荷自然提高。

羅楚東表示，設有科技執法路口事故件數減少了16.63%，行人事故亦下降約13.17%，挽救數百個家庭免於破碎。但黃世杰卻認為，有效減少市民死傷的成果沒有人情味？黃世杰要不要去了解一下相關背景，或是其他由民進黨執政縣市在交通違規罰緩總額或是交通死傷的狀況？

桃園市警察局說明，科技執法建置是以防制交通事故、維護交通安全為目的，絕非開單，警察局透過持續調整科技執法設置策略，改變駕駛人違規行為，於2025年科技執法取締件數已較2024年減少近3萬5887件，降幅約10%，顯示逐步培養安全駕駛習慣進而改善交通違規及事故問題，以提升用路安全。