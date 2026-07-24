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亞洲植物博覽會首度在桃園 設一站式檢疫方便外國客

中央社／ 桃園24日電

亞洲植物博覽會今年首度移師桃園，桃園市長張善政今天下午出席開幕式時表示，為便利國際旅客參與交流，農業部特別在展場設置一站式檢疫服務，植物完成檢疫即可出境，展現桃園國門優勢。

張善政下午至中壢區桃園會展中心出席「2026亞洲植物博覽會開幕式」時表示，亞洲植物博覽會過去主要在南部舉辦，此次選擇桃園，是看中桃園鄰近國際機場、青年農民積極投入新興農業，以及市府長期推動智慧農業等優勢。

張善政表示，為便利國際旅客參與交流，農業部動植物防疫檢疫署特別在展場設置一站式檢疫服務，旅客攜帶符合規定的植物完成檢疫程序後，即可安心出境，充分展現桃園作為國門城市推動國際植物交流的優勢。

張善政也說，市府去年起推動「植感桃園」，積極發展觀葉植物等精緻農業，也鼓勵市民將植栽融入居家生活，期盼透過此次展覽串聯國際植物產業資源，結合桃園青農與智慧農業優勢，為精緻農業開拓更多高附加價值市場。

桃園市政府農業局表示，亞洲植物博覽會今天起至26日於桃園會展中心登場，匯聚超過美、日等100個植物品牌及桃園青農展攤；今天安排特色植物拍賣會，明天則有「亞洲植感論壇」，26日則會舉辦「植感青農暨桃園好農發表會」，由6家桃園青農品牌展示特色農產。

農業局說明，展覽開放時間為今明兩天上午10時至下午6時，26日上午10時至下午5時；票價部分，一般票為新台幣200元，桃園市民及學生票150元，愛心票100元，身高120公分以下兒童免費入場；購票皆附贈50元折價券，歡迎市民及國內外旅客參加。

桃園 農業部 張善政

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