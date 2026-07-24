桃園3處垃圾掩埋場年底清零？ 彭啓明：有機會、是很樂觀的

桃園現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等3座掩埋場，長年堆放暫置垃圾，環境部長彭啓明去年3月視察裸露垃圾掩埋場處理量能及清運狀況。彭啓明今下午到國立中央大學羅家倫講堂，出席「循環雙法推動說明會」，針對掩埋場進度，彭啓明表示，目前有機會在年底清零，是很樂觀的。

目前全台裸露堆置垃圾仍有43.5萬公噸，總裸露堆置為84萬公噸，清運目標達48.2％，現況垃圾暫置最多為台南市城西延埋場，堆置量達8.8萬公噸。而桃園市清運狀況達84.7％，裸露垃圾量僅剩1.1萬公噸。

彭啓明表示，桃園露天裸露的垃圾掩埋場，讓周邊民眾苦不堪言，之前也答應里長，今年底前一定要來見證，希望這幾處，據他掌握的數字，桃園市環保局都在環境部掌握的順序，會承諾持續清除乾淨，掩埋場之前他來看過很多次，也一直注意桃園的垃圾有沒有辦法清零，目前有機會在年底清零，是很樂觀的。

為凝聚各界共識，資源循環署於今天舉辦「循環雙法推動說明會」。環境部資源循環署說明，循環雙法的革新象徵台灣環境治理思維的重大躍升，將資源管理範疇從「末端廢棄物處置」全面延伸至「源頭設計與全生命周期管理」。

面對廢棄物處理量能緊縮、資源短缺及全球淨零碳排的挑戰，加速從傳統線性經濟走向循環經濟，不僅是落實永續發展的必經之路，更是提升台灣產業國際競爭力的關鍵。

資源循環署指出，循環雙法互補的核心策略，《資源循環推動法》著重促進與激勵，透過綠色設計、循環採購、獎勵補助及金融支持，引導產業提升資源使用效率；《廢棄物清理法》則強化管理與防弊，健全新興廢棄物清理、廢棄物再利用及防範非法棄置等管理制度，落實環境正義。

資源循環署強調，循環經濟的成功關鍵，需要各界攜手實踐的「系統性轉型」，後續將秉持公開透明精神，將各界建議納入配套子法研擬規畫，並兼顧「產業可行性」與「國際減碳趨勢」，協助台灣產業建立具國際競爭力的「綠色品牌」，共創資源零廢棄與淨零永續未來。

桃園市現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等三座掩埋場，長年堆放暫置垃圾，其中楊梅員本掩埋場正朝年底前達成裸露垃圾全面覆土目標邁進。圖／桃園市環保局提供